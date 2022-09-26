港姐2022 | 老豆網上尋人先搵返林鈺洧 林俊賢人生經歷拍戲一樣

今屆港姐由「星二代」林鈺洧(Denice)勇奪后冠。Denice參選港姐以來聲勢反而不及季軍梁超怡、落選嘅邢慧敏甚至「爆炸頭」徐麟，最多人都係記得佢係80年代TVB小生林俊賢個女。

原來林俊賢呢位爸爸同阿女有好長時間都冇聯絡，而且人生起落幅度相當大，寫返出嚟做劇本都仲得！

第二任太太幫手「搵女」

林俊賢有過2段婚姻，林鈺洧係佢同中英混血嘅第一任太太所生。林俊賢同混血前妻嘅婚姻只係維持年幾，分開時Denice只有15個月大。林俊賢憶述當年冇諗過同前妻爭撫養權，又認為自己大唔透，冇諗過要點做。Denice跟住媽媽返英國生活。

結果父女二人分開多年，到Denice 7歲先再見返面，只係相處幾個鐘頭，感覺好陌生。後來兩父女再次失去聯絡，好在社交媒體興起，林俊賢第二任太太幫手喺FACEBOOK「搵女」，成功取得聯絡並且安排見面，而嗰陣Denice已經15歲！自此父女有返聯絡，關係亦都好好，Denice入行做model以至選港姐，都有問爸爸意見。

身高遺傳女兒

Model出身嘅Denice身高1米76，可以話係盡得爸爸遺傳。林俊賢身材高大，曾經都係model，更加打過甲一籃球，但就因為打友誼賽時打球證而被罰終身停賽。呢件事反而造就林俊賢報讀TVB藝訓班，並成功入行。80年代中，由於TVB當時得令嘅小生如周潤發、劉德華等紛紛轉投電影圈，林俊賢有機會擔正重頭劇《男兒本色》並一炮而紅，全盛時期更加歌影視三棲。1993年林俊賢離開TVB，拍台劇《唐太宗李世民》，再次一劇爆紅，成為兩岸三地當紅藝人。

曾炒仙股輸身家

不過人氣上得快落得快，加上私人原因，林俊賢受1995年前後決定轉行做金融投資，但因為炒仙股輸晒成副身家。後來開投資公司做策劃兼職做埋廣告，賺返副身家，點知2007年再次做錯決定，又輸多劑。而家林俊賢開咗間投資公司，近年亦有復出拍戲。

感情上，2000年林俊賢第二任太太陳志敏為佢生咗個仔，但後來二人都係離婚收場，而陳志敏之後同TVB出身嘅黃子揚結婚，惜最終亦係離婚。

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