港姐2022｜要幫手說好香港？林鈺洧︰唔使我哋港姐去宣傳

林鈺洧成為今年香港小姐冠軍，過去無綫新聞部都會訪問應屆港姐，今年當然亦不例外，除了分享選港姐的得著外，當被問到「當選後要幫手說好香港」時，她回答︰「香港已經係一個好發達城市，其實唔係話香港小姐要好大力去宣揚，本身香港呢個城市已經好吸引遊客，我相信『0+3』之後，經濟一定好快復蘇。」

林鈺洧表示，希望未來可以參與不同慈善活動，將來成立自己的慈善機構，特別想幫助單親家庭、被虐兒童、劏房戶和露宿者。她指兒時家境不太好，要自力更生，不想其他人有她類似的經歷，認為小朋友是香港和世界未來的棟樑、未來，因此每個小朋友都要獲得公平機會。

其實過去香港小姐的確可以幫手說好香港故事，自五、六十年代起，港姐三甲會代表香港參與環球小姐、世界小姐及國際小姐。冠軍會代表香港參選環球小姐，但2001年主辦機構要求「香港小姐競選」要改名為「環球香港小姐競選」，無綫拒絕，自此便再沒派香港小姐參賽。最後一屆代表香港出戰的港姐，是1999年冠軍郭羨妮。

李嘉欣2分輸俾韓國小姐

至於世界小姐則大多由港姐亞軍代表參選，亦曾試過有國際中華小姐冠軍做代表，另有兩屆由亞視派出亞姐冠軍出戰。惟18年無綫停止購買世界小姐的香港版權後，再沒有港姐出戰。83年港姐亞軍張曼玉當時獲頭15名，87年港姐冠軍楊寶玲贏得「亞洲皇后」，排名第12；88年李嘉欣僅以兩分之微敗給南韓代表，排第11位。

港姐季軍則會代表香港出戰國際小姐，跟世界小姐一樣，因無綫再沒有購買香港版權，而於14年再沒派港姐出戰。