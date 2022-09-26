港姐2022｜許子萱超有料 不忿奪亞軍當眾黑面

《2022香港小姐競選》已圓滿結束，大會宣讀賽果時，許子萱表現緊張，不像其餘4位佳麗笑容滿面。當宣讀梁超怡是季軍之後，許子萱完全目無表情，而大會宣告她獲亞軍時，似乎因為不滿自己屈居亞軍而面露不悅表情，與身旁的佳麗相擁時笑容甚為勉強。上屆亞軍梁凱晴為她加冕時，許子萱更是面燶燶。

許子萱整晚表現不俗，口才了得，在問答環節更是表現突出。她被問到最想同哪三位困𨋢時，她選擇三位評審，令曾志偉忍不住寸她說︰「揀個擦鞋仔得啦，使乜搞咁多嘢啫！」成為泳衣問答環節最精彩的一幕。同時，她先後獲大會頒發「國際親善小姐」和「生態保育大使」。

許子萱是學霸22歲出自傳

許子萱對得到亞軍感失落絕對有原因，大會在宣讀三甲前，她已獲得兩獎，加上她的背景，當然視冠軍是囊中物。許子萱是學霸一名，又是投行分析師，絕對是人生大贏家。她畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業之後，曾任職華爾街投行分析師， 並於22歲時推出首本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》。她同時獲著名學府劍橋和牛津大學取錄MBA碩士課程，她表示若參選獲預期成績，便會考慮延遲修讀MBA課程，畢業後更可於金融業擔任管理層。

根據港姐官網顥示，許子萱希望成為有影響的影視人，並希望將今次參選收錄於第二本自傳。此外，她亦於20歲時參加大陸的相睇節目《非誠勿擾》，嗜好非常多，包括莎莎舞、探戈、專業調酒、中英文朗誦、演講和學習法語，愛逛博物館和美術展。