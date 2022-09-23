港姐2022｜陳法蓉稱做「中國香港小姐」評判被網民寸︰不如你叫陳中蓉

話說陳法蓉喺FACEBOOK出post，預告今屆佢會有份做評判，內文咁寫「已經是第三次被邀請做中國香港小姐評判，一次我揀選了郭羨妮，另一次我揀選了岑杏賢，今次？9月25號晚上你就知道」。

睇落有冇覺得奇怪？陳法蓉好有「遠見」咁將TVB「香港小姐」呢個官方名稱，叫做「中國香港小姐」。明嘅，好多港星上內地節目時，都會介紹自己來自「中國香港」。不過大會仲係用「香港小姐」呢4粒字喎。

網民：你算係英國香港小姐冠軍

好多網民都留言抽水，最抵死有網民話「陳法蓉 Monica 個名好 French~ 不如改做 陳中蓉 Chinica」。由於陳法蓉參選時（1989年）仲係英治時期，有網友就話「咁你算係英國香港小姐冠軍啦」。