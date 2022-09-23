港姐2022｜陳法蓉稱做「中國香港小姐」評判被網民寸︰不如你叫陳中蓉

今屆港姐好似冇咩聲氣，殊不知越近呢個星期日嘅決賽，就越多花生。除咗被監警會委員余黎青萍批評泳裝環節著得太少、TVB「積極」回應之外，最新一單係來自今屆港姐「最上鏡小姐」評判之一陳法蓉(Monica)。
話說陳法蓉喺FACEBOOK出post，預告今屆佢會有份做評判，內文咁寫「已經是第三次被邀請做中國香港小姐評判，一次我揀選了郭羨妮，另一次我揀選了岑杏賢，今次？9月25號晚上你就知道」。
睇落有冇覺得奇怪？陳法蓉好有「遠見」咁將TVB「香港小姐」呢個官方名稱，叫做「中國香港小姐」。明嘅，好多港星上內地節目時，都會介紹自己來自「中國香港」。不過大會仲係用「香港小姐」呢4粒字喎。
網民：你算係英國香港小姐冠軍
好多網民都留言抽水，最抵死有網民話「陳法蓉 Monica 個名好 French~ 不如改做 陳中蓉 Chinica」。由於陳法蓉參選時（1989年）仲係英治時期，有網友就話「咁你算係英國香港小姐冠軍啦」。
陳法蓉帖文資料錯誤多多
Monica嘅帖文原本更指自己當年其中一個揀選嘅係郭藹明，而唔係郭羨妮。但係翻查資料，郭藹明嗰屆係1991年，當時只係當選2年嘅陳法蓉應該未夠資格做評判，而且評判名單都見唔到有陳法蓉份。相信Monica知道打錯資料後再改返。值得一提係，郭羨妮參選嘅1999年港姐，陳法蓉當時係準決賽評判，而唔係決賽評判，唔知佢講嘅「揀選了郭羨妮」係咪指準決賽畀咗郭好高分呢？
另外Monica原本帖文話自己係今屆「最上鏡小姐」評判之一，但後來刪去「最上鏡小姐」幾個字，不過今屆大會評判包括特首夫人林麗嬋，Monica不在名單之上。
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載