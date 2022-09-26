港姐2022 | 香港小姐變鄉音小姐？網民：冇字幕聽唔明呀陰公

TVB年度盛事《2022香港小姐競選決賽》喺噚晚（25日）圓滿結束，佳麗們為求脫穎而出都喺台上努力表現自己，結果由8號林鈺洧成為冠軍，而亞軍及季軍就由4號許子萱及14號梁超怡奪得。睇完成個騷之後，網民們都有唔少意見，而家就同大家睇下啦！

翻炒定向經典致敬？

噚晚《2021香港小姐競選》有多個環節被指向經典致敬，首先搵嚟JW王灝兒及林二汶打頭陣，重現70至80年代嘅利舞台，帶領佳麗們出場；TVB又安排佳麗們著歷屆港姐著過嘅經典晚裝，之後喺泳裝問答環節所問嘅問題都係之前港姐競選問過嘅問題。唔少網民狠批無綫炒冷飯，留言話「怪唔得俾人叫老人台」、「問題都費事諗，Recycle以前泳裝問答問題！」、「又唱舊歌」、「個show懷舊到好有亞視feel」 、「又炒冷飯」、「Tbb真係好中意回憶 成日講從前 拖時間」、「TBB而家啲節目除咗玩懷舊，已經再冇新嘢搞，今晚10：30又繼續懷舊，真係冇得救」、「連問題都番抄」、「唔知以為自己睇緊亞視」及「諗橋都懶得諗」等等。

香港小姐變鄉音小姐？

喺今屆《香港小姐競選》》，有唔少佳麗都不擅廣東話，有佳麗甚至要司儀多次幫忙翻譯，網民們都留言表示冇字幕聽唔明佢哋講咩，仲直言問係唔係選緊鄉音小姐，例如「全部廣東話都講唔正」、「以為個個都講廣東話，依家香港小姐都講唔正廣東話」、「搞咩 個個都譚仔話」、「冇字幕聽唔明呀陰公」、「全部都譚仔姐姐口音既喂」、「鄉音小姐來了」、「有冇人可以翻譯下」、「下屆請加字幕，聽唔明香港小姐講乜」、「成晚都唔知啲女噏乜」、「邊諗到而家無字幕會聽唔明」、「選緊譚仔小姐？」、「贏咗可以做譚仔代言人」、「5強有兩個廣東話都講唔正」、「無字幕真係唔X掂」及「MissHongKong？應該改名叫鄉港小姐⋯今集d鄉音好勁⋯。」等等。

香港小姐淪為佈景板

港姐決賽表演嘉賓陣容亮眼，除咗有JW王灝兒、林二汶、《聲夢傳奇》學員、譚芷昀Celine及草蜢之外，仲有天王黎明乘坐飛機出場，獻唱新歌《一生幸福》。雖然一班佳麗先係主角，不過佢哋就被表演嘉賓搶晒風頭，淪為背景版。網民仲話港姐決賽錯咗重點，留言話「班港姐明明先至係主角 今晚降哂grade」、「d香港小姐參賽者好似做咗陪襯品」及「班佳麗變晒佈景板」等等。

聲夢演唱會？

喺港姐決賽中，TVB安排Gigi炎明熹及Chantel姚焯菲及其他的《聲夢傳奇》學員表演，當中Gigi及Chantel仲有獨唱部分，佢哋表現唱足成part節目，而佳麗們只係最後露一露面，網民紛紛留言認為港姐決賽被聲夢騎劫，留言話「Hard sell 到 唱一兩首歌咪算X數囉」、「點解選港姐會變咗聲夢主場咁」、「選美節目，你無厘頭叫聲夢班友出黎唱歌，但班港姐又冇份」、「選美就選美啦又拖埋星夢落水」、「點解俾聲夢騎劫」、「以為睇緊聲夢，不知所謂」、「太hardshell 聲夢」、「其實唱返啲關港姐事嘅歌會唔會好啲 感覺好唔尊重班港姐」、「變左星夢show」及「今晚話就話港姐完全唔畀啲女出場」等等。

8號林鈺洧奪冠

今屆香港小姐三甲塵埃落定，結果由8號林鈺洧爆冷獲得冠軍，喺司儀宣佈佢喺冠軍時，連佢自己都唔敢相信，露出一副錯愕嘅表情，唔少網民都認為佢甚有冠軍相，好過俾不擅廣東話嘅佳麗，留言話「呢啲都似冠軍樣」、「其實denice真係最靚」、「又高又靚 第一好正常」、「今日8號真係表現幾好同sharp，重點係連續三年都係mix攞冠軍.」、「好彩唔係1號」、「8號都幾可愛」、「8號個樣最高貴」、「8號冰山美人點都好過1號大陸妹」、「好彩冇比件爆炸頭大媽」、「真係好驚係徐麟贏。。。」、「好在1號選唔中咋，成晚睇佢得啖笑，完全好似獎門人估歌仔咁環節，聽唔明佢講乜」及「呢個贏都好過其他個幾件 都幾abc feel」等等。另外，亦有網民不滿2號林曉彤唔強不入，留言話「好爆冷，1號表現超差都入到五強，得4，8，14揀得。2號個表現咁sharp都唔入5強」、「2號應該冠軍」、「2 號最靚」、「2號入唔到5強，1號問答咁差竟然入到5強」及「還我2號！」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載