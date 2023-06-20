港姐2023丨內地佳麗怒轟TVB 5宗罪 指面試過程似選特種兵

《香港小姐競選2023》次輪面試已於上周五（16日）展開，面試競爭非常激烈。不過早前有參加首輪面試嘅內地佳麗Sierra（33）不滿面試過程，於小紅書拍片列舉TVB 5宗罪；事後，網民不滿佢嘅言論，相繼留言抨擊。

23歲Sierra（33）來自長沙，為一名網紅，小紅書帳號擁有2.5萬粉絲，佢以「五百強外企職場新人HKBU本科畢業，分享港漂生活」介紹自己。日前，Sierra（33）拍片大呻TVB安排不周，首先指大會通知倉猝，6月8日收到通知，兩日後就要面試，致未能好好準備。

大會無提供食物和飲品

又指選港姐如同選特種兵，毫無休息位，當日面試時間由早上10時至晚上10時，大會於12小時內未有提供食物和飲品，又唔畀佢哋用手機；直言縱然大會容許佳麗帶食物和飲品，但基於佢哋要攜帶多套衣服、高跟鞋、泳衣，已經無多餘位置帶嘢食，加上冷氣超凍，令佳麗們飢寒交迫。Sierra（33）最後又提到，面試結束後，又要擺好表情企定定予傳媒影相，有種「想哭但是哭不出來」嘅感覺。

對於Sierra（33）嘅指控，網民反而留言指責：「你來選香港小姐，還是來選千金」、「連12個鐘都頂唔到諗住做藝人，問題係因為自己冇帶嘢食」、「接受不了遊戲規則就不要參加，說話態度仲咁差」等等，又有網民表示傳媒影嘅相無濾鏡及美顏先係Sierra（33）嘅真實外貌。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈