港姐2023｜黃泳嘉自爆係「Single Mom」 本尊認朋友都叫佢做媽咪

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景。是次拍攝無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上11點的《娛樂頭條》內播出。

第四日外景行程緊密，16位佳麗除在下塌酒店打高爾夫球外，還到了當地特色景點稻田及磚房進行拍攝，穿長裙上陣的佳麗，在稻田美景及磚屋中大擺型格甫

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