港版C朗安永佳成品牌新寵兒 夥真．威威男神黃威為Columbia代言

「港版C朗」安永佳(Matt)近日頻頻接觸娛樂圈工作，又狂接廣告成為品牌新寵兒，更與香港足球代表隊隊友「真．威威男神」黃威，被美國戶外運動專家Columbia看中，找來兩人代言以「Gear Up for Summer」為主題的新裝。 港足代表隊早前在《亞洲盃外圍賽》連勝兩場，成功晉級，時隔54年後再次打入亞洲盃決賽周，確為港人驕傲。獲封「港版C朗」的前鋒Matt，兩場均有入球，成功助港足球代表隊出征本月下旬在日本舉行的東亞足球錦標賽。

Matt與黃威，兩人著上全新涼感科技Omni-Freeze Zero Ice新裝。

安永佳讚：香港真係好靚 回憶賽事，Matt表示，入球的快感令他有夢想成真的感覺：「再小的地方，都可以有big dream。能夠在國際賽事上為港爭光，相當興奮。」Matt又感謝香港球迷的支持，希望有更多人支持港足，及觀看本地足球。身為港紐混血兒的他，於香港土生土長，從小就立志成為足球員：「我很喜歡運動！要達到好成績，固然要努力，但也不能缺少專業裝備。這次體驗Columbia的專業降溫科技Omni-Freeze Zero Ice，能夠迅速將汗水吸收，加快排走濕氣，絕對有助我表現得更好！」 除了足球，Matt又還熱愛行山：「我視香港為我家，特別喜歡空閒時到郊外遠足，發掘隱世之美。香港真的好美！我鼓勵大家多多出外活動，細心欣賞香港美景。踏入多雨的夏季，天氣時晴時雨令人捉摸不透，最好準備一件剪裁時尚的防水外套傍身，一來可以在雨天發揮防水功效以免濕身，二來又可以在晴天作時尚穿搭。」

下載《GO WILD PASS》App行山贏獎品 同樣提倡多做戶外運動健康生活的Columbia，特別推出「山行者100」打卡獎賞計劃，大家只要下載手機App《GO WILD PASS》，到App中列出的100座山打卡拍照，可獲得各款獎品，例如達5座山便可獲運動水壼等，鼓勵大家認識香港山野，愉快行山。目前單身的Matt表示，理想型女友是熱愛運動的外向女生：「理想的約會便是一起循著《GO WILD PASS》相伴行山，一起放鬆地享受大自然，締造浪漫的快樂回憶。」

港隊入球功臣黃威自律訓練體能 另一位入波功臣港隊中場黃威，於《亞洲盃外圍賽》首場射入第一球，為港隊注入強心針，掀起勝利序幕。對於早前在港足祝捷會，獲YouTube界紅人《試當真》許賢稱為偶像，黃威回憶起仍是相當高興：「團隊於賽前因疫情而停操一段時間，全靠隊員們自律地日常鍛鍊，憑著互信與默契，終有成果。」這位「真．威威男神」雖然多了參加公開活動，但對於「男神」稱呼表示擔當不起：「這次一起拍攝的好拍檔Matt才是名符其實的偶像、男神吧，高大靚仔，而且好波！我都封他做男神！」 完成外圍賽，劍指《東亞足球錦標賽》及《亞洲盃決賽》周，黃威表示港隊均嚴陣以待，而他個人最希望改善體能：「我的位置是中場，要兼顧攔截、帶球、射門、調動及傳球，對體能的要求非常大，感覺自己確實仍有進步空間。我容易出汗，跑山鍛練時大汗疊細汗的濕悶感的確倍感辛苦，這次試穿Columbia專業降溫科技Omni-Freeze Zero Ice的裝備後感覺很良好，降溫效能顯著，令我乾爽涼快，為鍛練更添鬥志！」