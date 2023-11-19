港珠澳半馬2023｜周潤發發哥2小時27分56秒完成 學黎明空肚食早餐做準備

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行，約8000參賽者齊集參賽，周潤發亦有參與。首次參加半馬的發哥以2小時27分56秒完成，他事後接受訪問表示今次路程非常好，只是中途有一小段有些少暗斜較辛苦，對成績感到滿意，明年會再參加。 他稱今日天氣很好，頭4公里不是太曬，回程更有海風吹住，而且有朋友幫他拍下照片，背景是沙螺洞，非常靚，很開心，亦大讚大會安掛不錯。問到沿途有沒有跟跑手合照，他表示只是不停跟他們揮手，很開心大家為他打氣。

笑言已轉行做跑手 問到今早有沒有食早餐，他說︰「黎明話空肚食早餐係冇事，唔敢飲水，驚要去廁所。」他更搞笑叫大家不要問太多，因為很肚餓，並謂今次跑的成績在目標之內，可獲發嫂「出糧」。 發哥表示明年一月參加渣馬半馬賽事，坦言不會挑戰全馬，因為體力難以應付這麼長的時間比賽，2個多小時已是他的極限，平日都會如常落街跑步，如落雨也會看住電視原地跑。他稱現在已轉了職業，由藝人變運動員，所以會專注跑步，並謂日後有人邀請他跟梁朝偉、楊紫瓊拍戲，也會考慮，但現時手上沒有劇本。發哥稱不會特別要求明星朋友跟他跑步，因為不想阻人搵食，加上他們要拍戲很辛苦，休息不夠是難跟上他的步伐。