港產女團SMORZ上韓國《M COUNTDOWN》 與MEOVV Red Velvet同台競技零怯場(有片)

香港人應該支持香港女團。本地女團SMORZ，本月26日在韓國《Simply Kpop》上驚豔亮相，攜同新歌《I want you to》伴著維港美景表演，大獲好評。 零 怯場跳唱氣息穩 昨日SMORZ於《M COUNTDOWN》演出打歌，與Red Velvet的Irene & Seulgi小分隊、RIIZE、MEOVV及(G)I-DLE等前輩同台競技，卻一點沒有怯場，展現強大舞台實力。6位成員在舞台上的穩定表現，把墊音調到最低全程唱live，一路跳唱依然氣息其穩，只是偶爾因動作過激而顯得清澀，以組合第二個出道舞台來說，表現有90分以上，因此贏得韓國和香港樂迷廣泛認同，實力不容小覷。

SMORZ的成員包括CHARLOTT、LIKA、HIRA、ZELLDA、VICKI和GINNI，由本地的ECHO Entertainment，與韓國的Number K Company共同打造。其中成員GINNI，曾參加韓國選秀節目《Girls Planet 999》，在當地經歷3年嚴格訓練，她能說出一口流利韓語，成為團體中最受關注成員。

策劃打造首專 曲風盡展唱功 SMORZ首張迷你專輯《Always some more》，經過研究策劃打造，內容並不簡單。專輯共收錄4首歌曲，包括強烈K-Pop風格的主打歌《Always some more》外，其他3首歌曲《Love Drive》、《My Only Love》和《Bleeding Heart》，涵蓋dance pop和R&B元素，每首歌曲都深入描繪年輕一代所經歷的情感，歌聲真摯又動人。

SMORZ的出道為香港樂壇及K-Pop市場注入了新的活力，樂迷對她們未來的表現充滿期待。許多人希望她們能推出廣東歌，將Cantopop的魅力帶向全世界。這支充滿潛力的港產女團，她們的音樂旅程中值得期待。樂迷高度討論及支持SMORZ，希望見證她們的成長與蛻變，並在音樂道路上越走越遠。