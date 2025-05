港產女團SMORZ上韓國《M COUNTDOWN》 與MEOVV Red Velvet同台競技零怯場(有片)

香港人應該支持香港女團。本地女團SMORZ,本月26日在韓國《Simply Kpop》上驚豔亮相,攜同新歌《I want you to》伴著維港美景表演,大獲好評。

策劃打造首專 曲風盡展唱功

SMORZ首張迷你專輯《Always some more》,經過研究策劃打造,內容並不簡單。專輯共收錄4首歌曲,包括強烈K-Pop風格的主打歌《Always some more》外,其他3首歌曲《Love Drive》、《My Only Love》和《Bleeding Heart》,涵蓋dance pop和R&B元素,每首歌曲都深入描繪年輕一代所經歷的情感,歌聲真摯又動人。