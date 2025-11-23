港產孖妹組合JJBABY登韓國選秀節目 獲BIGBANG成員DAESUNG激讚

港產孖妹組合JJBABY登韓國選秀騷《Star is Born》。

童星出身、曾在多部劇集包括《星空下的仁醫》演出的孖妹組合JJBABY，被邀請加入韓國電視台選秀節目《Star is Born》，破天荒以香港組合成員身份登上韓國製作選秀節目！近日節目在東南亞地區播出，JJBABY俘虜不少粉絲，就連BIGBANG成員大聲（DAESUNG）也讚不絕口！ JJBABY由現年15歲的孖妹Jaybo和Jaybie組成，是「瘦身教主」唐安麒旗下的ACE娛樂藝人。早年參加《ACE TALENT演藝模特大賽》後即被ACE娛樂羅致旗下，而YS GROUP韓國社長Yong Heo有見JJBABY是可造之材，即安排她們到YS韓國偶像學院首爾總校，在BLACKPINK等天團及偶像御用的導師培訓下，接受全天候跳唱訓練。

才華洋溢的JJBABY學有所成，雖然未正式在韓國出道，但前年已在亞洲模界盛事《Asia Model Awards》獲「Kids Star Award」一獎。目前穿梭港韓兩地的JJBABY，加入了剛播出的選秀節目《Star is Born》，該節目有來自全球57個地區、逾150名學員參加，而JJBABY是唯一的香港代表。大會評判團可謂鑽石級，包括BIGBANG成員DAESUNG、2NE1成員Dara、I-DILE成員minnie、OH MY GIRL孝定、編舞家白久英等。當Jaybo及Jaybie現身時，多位評判即驚呼大讚可愛，並詢問她們是否香港名人，孖妹以流利韓語自我介紹，說6歲開始當模特兒及小演員，由於自小熱愛K-POP，所以一直抱着夢想來韓國追夢希望早日出道，她們更即席跳唱女團I-DILE的《Super Lady》。