熱門搜尋:
垃圾徵費 結業潮 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-02 15:22:51

港產孖妹JJBABY韓國YS受訓 獲選拔成為aespa香港舞台助跳

分享：
生活

JJBABY於《ACE Talent演藝大獎》奪冠後，即獲安排到YS的韓國偶像學院，接受偶像訓練。

大型韓流文化及音樂節《KCON上周六於香港舉行焦點之一的Dream Stage環節是由女團aespa跳唱《Next Level吸引大批fans報名參加希望一圓和偶像同台勁舞的夢想。

 

現年15歲，曾演多部劇集的孖妹童星JJBABY，「洋蔥式」演技感動人心，她在《ACE Talent演藝大獎》奪冠後，隨即被YS韓國偶像學院的社長Yong Heo看中，安排她們到韓國YS總校，隨BLACKPINK丶BTS等御用名師指導，接受全面的出道班訓練。

經歷過韓式藝人訓練的JJBABY，當然希望一圓和偶像aespa同台勁舞的夢想，她們亦不負眾望，在大會千挑萬選下，超卓舞技突圍而出，終可aespa並列站在首行一起大跳《Next Level》。

 

 

 

生活

JJBABY以超卓舞技突圍而出，被安排與aespa同台一起跳唱《Next Level》。

JJBABY接受訪問時稱，能跟aespa同台演出是非常可貴的經驗，多得之前在社長Yong Heo安排入讀「出道班」，久經訓練下令舞技得以大躍進，故才能被選中參與Dream Stage環節，「參加預賽前一晚，我哋都有努力練習，並一早瞓覺，希望以最好狀態參賽。知道成功入圍，真係好興奮，好期待踏上舞台嗰一刻。」

JJBABY指上到台時，聽到好多歡呼聲，「可以同aespa一齊跳，真係好難忘。我哋好希望將來有機會，好似aespa一樣，成為idol之一。」一直不斷努力、持續成長的JJBABY，fans都希望她們能早日出道。

Ad Block
生活

能夠與韓國頂流偶像團體同台演出，JJBABY贏得非常可貴的經驗。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受