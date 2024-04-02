港產孖妹JJBABY韓國YS受訓 獲選拔成為aespa香港舞台助跳

大型韓流文化及音樂節《KCON》，上周六於香港舉行，焦點之一的Dream Stage環節，是由女團aespa跳唱《Next Level》，吸引大批fans報名參加，希望一圓和偶像同台勁舞的夢想。

現年15歲，曾演多部劇集的孖妹童星JJBABY，「洋蔥式」演技感動人心，她在《ACE Talent演藝大獎》奪冠後，隨即被YS韓國偶像學院的社長Yong Heo看中，安排她們到韓國YS總校，隨BLACKPINK丶BTS等御用名師指導，接受全面的出道班訓練。

經歷過韓式藝人訓練的JJBABY，當然希望一圓和偶像aespa同台勁舞的夢想，她們亦不負眾望，在大會千挑萬選下，超卓舞技突圍而出，終可aespa並列站在首行一起大跳《Next Level》。