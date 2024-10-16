港產賀歲片得返2套臨時上陣 古天樂拍城寨四子臨危受命 對撼張繼聰主演賭片

有報導指，明年一月底就係農曆新年，但係去到八、九月，都未有港產賀歲片開工拍攝。正當外界以為今次一套賀歲片都冇之際，去到10月終於有公司出手，其中一間當然係「老是常出現」、近年熱心推動香港電影業嘅古天樂旗下嘅天下一，聯同開拍《九龍城寨之圍城》嘅無限動力出品。有得呢個班底，卡士當然同城寨有關。據知呢套賀歲片會有古天樂聯同「城寨四子」林峯、伍允龍、胡子彤及張文傑演出，女角就有王丹妮、梁詠琪、周秀娜等，而去年執導賀歲片《臨時劫案》贏得口碑嘅麥啟光，今年就會為古天樂呢套賀歲片擔任導演。古生日前出席活動時提到，會以城寨班底拍新戲，但題材同城寨無關。

咁古生套新戲係咪賀歲片？主角之一王丹妮早前漏口風話即將參演嘅新戲會比較趕，而麥啟光導演就直認本來會拍古天樂所講嘅故事，但由於出年冇港產片，於是要臨時上陣。而家距離下年大年初一只有3個月多啲，要拍起一套賀歲片相信真係一如王丹妮所講「比較趕」，不過以往全盛時期香港影圈趕貨上大榴期時有發生，應該難唔到一班台前幕後。

至於另一套賀歲片，有傳係由監製多套港片嘅伍健雄執導嘅賭片，演員暫時只係知道有張繼聰，將會喺今個月開鏡，而且會喺港澳兩地拍攝，似乎仲趕過古生嗰套！

本來較早前傳過《闔家辣》班底有意以原班人馬拍新篇《闔家打麻雀》打賀歲檔，並且由《闔家辣》監製執導，但《闔家辣》監製吳君如表示由於劇本未夠好，因此暫時擱置。另外有傳主演《闔家辣》嘅Edan呂爵安本來參演另一套賀歲片，但該片就因事要延期，導致明年賀歲檔突然要「告急」。據知有香港片商本來想引入馬來西亞華語賀歲片當港產作品咁上，畢竟近年大馬片商邀得袁詠儀、歐陽震華等大牌藝人參演電影，但最後因反對聲音而作罷。

原文刊登於 電影LOL