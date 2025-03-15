港產韓團XODIAC首辦香港簽名會 隊長LEX食橋底辣蟹迎接生日

由施念慈主理的Jacso Entertainment，近年力捧旗下的九人男團XODIAC，並成功進軍K-POP界喜見成績，韓國籍成員BEOMSOO、DAVIN、GYUMIN、LEX、HYUNSIK和WAIN外，還有來自印尼的ZAYYAN及兩位香港成員LEO（李傲賢）、SING（麥駿昇），九子今日（15日）齊人現身香港，到數碼港舉辦香港首次粉絲簽名會，XODIAC一出場先跟傳媒打招呼，更擺出可愛甫士，並逐一介紹自己。談到對香港印象，HYUNSIK表示曾經到迪士尼拍MV，也很喜歡香港粉絲。香港成員SING和LEO透露有教其他成員講香港口語，例如「Kam」、「做乜」等，九子又於台上載歌載舞，現場表演新碟《GLOWY DAY》新歌《MY LOVE》及《TIME 2 SHINE》，外，成員們更各展所長，韓國成員HYUNSIK與GYUMIN更曬廣東話唱出Beyond的《喜歡你》和陳奕迅歌曲《單車》，誠意十足。

XODIAC由六位韓國成員、兩名香港人LEO、SING及來自印尼的ZAYYAN組成。

之後，XODIAC特別接受本地傳媒訪問，明天是隊長LEX生日，隊友們直指他是隊中最為食，香港成員SING透露今晚大家會跟壽星仔食橋底辣蟹慶祝。被問到在韓國發展，LEO表示若思鄉病發作，除會食點心外，更會FaceTime致電香港的家人和朋友。

XODIAC成軍時屬於古天樂旗下的One Cool（天下一集團），去年7月已脫離天下一集團，希望今後有更大的發展空間，SING表示想拍電影、短劇等，認為HYUNSIK演技最好，LEO、SING更即場教隊友們講廣東話冧fans。