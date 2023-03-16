港產AV女優搞到林作輸拳賽？ 黃夏蕙曾與素海霖同場拍戲

港產首位AV女優素海霖以「繪麗奈」出道，不少網民為表支持，更課金購買她的出道DVD。她在IG出po多謝各位「金主」，當中見到有兩名「金主」更一口氣購買了20隻DVD。素海霖接受傳媒訪問時表示，自己經過深思熟慮，更因為真心喜歡做愛，所以決定向製作公司自薦，雖然曾慘食多次檸檬，但最後透過台灣製作公司成功拉線，令她終於獲得成為AV女優的機會。
父母全不知情
素海霖在訪問中透露，逗留日本的9日時間裡，花了6日拍攝了2部作品，由早上7時拍到晚上8時，曾因為中間一度感到痛楚而暫停，又大讚團隊非常尊重女優，很開心可以與清水健合作拍攝，並很期待下一次演出。不過她同時承認，對於拍攝AV，父母事前並不知情，而經過昨日鋪天蓋地的報道後，家人亦未有跟她聯絡。
林作同素海霖有關係
林作今日在社交平台上載多張與素海霖同場的照片，更不忘發揮抽水本色，留言說︰「@henryli.chunhang(李俊亨)提醒我，佢認為當日我第一場拳賽輸咗係因為有香港史上第一位AV女優Erena擔任shoot girl令我分心。」有網民就笑言林作輸打贏要，「賴得就賴」。
黃夏蕙都想全裸
另一邊廂，黃夏蕙早前與馮素波拍攝一場法庭戲，原來素海霖當日也有份參與。夏蕙姨在FB上載當天的大合照，並留言說︰「我有份同海霖合照，大家唔恨得咁多啦！最近，靚仔監制Cuz搵我幫關懷愛滋拍咗一部微電影，內容主要都係講男女同志喺社會受到分歧嘅故事，喺呢個世界上，無絕對嘅男神或者女神，唔鍾意嘅，你可以唔理佢唔睬佢，但無必要同權利去攻擊佢！因為每個人都係要面對生離死別，只不過喺呢個過程，佢哋會碰上唔同嘅經歷，創造唔同嘅人生過程同感受。至於，素海霖成為咗香港首位女優呢單消息，我只可以講，你哋估剝晒衫喺個熒幕拍片咁容易啊！老娘後生嗰陣夠自認人靚身材好，都唔敢啊！正所謂，『趁青春，留倩影。』哈哈！」