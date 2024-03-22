港產AV女優Alice大爆拍攝現場實況 獲「神之手」加藤鷹親授必殺技

TVB清談節目《Mayanne小喇叭》由麥美恩(Mayanne)主持，曾展望(GM)擔任助理主持，每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港話題。

回應 AV 界潛規則

今晚(22日)一集主題是「罕見職業」，邀來在台灣拍攝AV的女優Alice、全職任Cosplayer的Terri冰嵐，以及萬事屋創辦人軒軒擔任嘉賓，大談罕見職業背後的故事。Alice機緣巧合下去到台灣發展AV事業，並分享拍攝AV流程：「會收劇本先，之後要背台詞，拍動作片前都要做身體檢查，最緊要係性病報告，同埋拍嘅時間每一次Cut機都要沖涼。」Mayanne問到圈內有否潛規則？Alice即以七個字作回應！之後Alice再大爆圈中男優的劣跡行為，並說：「邊一個Black List大家都會知，因為行內嘅男優唔多，都係得15個。」講到最難忘事，Alice直言是曾與有「神之手」之稱的殿堂級AV男優加藤鷹合作，她說：「見到佢呢個大人物，係勁緊張勁驚，但佢好耐心咁教導我。」Alice大爆加藤鷹除了傳授她「必殺技」外，還對她身體某個部位特別喜歡！