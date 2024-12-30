港男BL劇《靈魂約定》 王智騫范麒智同床零尷尬

以男男CP上陣成功突圍的昇陽娛樂的香港型男王智騫(Martin)與范麒智(Kenji)，近日到台灣為主演的BL劇《靈魂約定》進行拍攝；劇集改編台灣原創小說《靈魂的約定》，講述靈魂交換的故事。69歲老人靈魂穿越到20歲孫子身上，與室友共譜出一段命運錯綜交織的特別情緣。Martin與Kenji除有親嘴戲，更有床戲及裸露鏡頭。為投入角色，二人在現實生活中更展開同居生活。

二人赴台開工，初體驗同居生活，為角色更睡同一張床。Kenji表示：「感覺都唔錯嘅，因為平時佢會煮嘢我食，我就負責洗碗。」Martin就指Kenji在生活上一些生存技能比較依賴他，Martin說：「佢平時做嘢比較慢，我就比較急，所以我成日都要喺旁邊不斷催促佢。」