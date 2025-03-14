港鐵香港站辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》 梁詠琪創作6吋搪膠公仔分享「牛仔」兒時回憶

港鐵的《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》今日展開，梁詠琪、蔡少綿、曾金成現身開幕活動。 (吳康琦攝)

港鐵在香港站舉辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，展出40年來首度展出由王司馬後人借出的珍藏手稿及珍藏，還有一眾本地演藝人和藝術家創作全新作品，參與其中的梁詠琪（Gigi）今日亦有現身香港站，親臨現場擔任嘉賓，分享其創作6吋搪膠「牛仔」造型公仔及主題畫作的背後理念。

Gigi今日出席《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，同場還有曾金成、楊天命、利志達等，經港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿致詞後，Gigi就分享自己對的元祖級經典漫畫《牛仔》的多年感情。