港鐵香港站辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》 梁詠琪創作6吋搪膠公仔分享「牛仔」兒時回憶

港鐵在香港站舉辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，展出40年來首度展出由王司馬後人借出的珍藏手稿及珍藏，還有一眾本地演藝人和藝術家創作全新作品，參與其中的梁詠琪（Gigi）今日亦有現身香港站，親臨現場擔任嘉賓，分享其創作6吋搪膠「牛仔」造型公仔及主題畫作的背後理念。
Gigi今日出席《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，同場還有曾金成、楊天命、利志達等，經港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿致詞後，Gigi就分享自己對的元祖級經典漫畫《牛仔》的多年感情。
Gigi回想童年時，跟家人去飲茶定必與細佬在外面的報紙檔買本《牛仔》，所以《牛仔》的確陪伴她在兒冒度過很多個周末，Gigi又拿起自己創作的搪膠「牛仔」，並表示：「時代唔同咗，依家嘅小朋友打扮有啲唔同，所以我織咗吊帶板仔褲，仲有針織冷帽畀佢，等佢潮啲囉！」今次Gigi所創作的公仔本身以黑及灰色為主，呼應《牛仔》於報章連載時期的黑白色畫風。Gigi小時候每個禮拜都追看《牛仔》漫畫，原來她早已將這位「兒時朋友」介紹給囡囡Sofia，Gigi又認為《牛仔》作品以圖畫作表達，甚少文字，更能令小朋友發揮想像力，很適合已經10歲的Sofia，亦很慶幸可以介紹「牛仔」給女兒認識，延續「牛仔」帶給她的純真和童心。
《牛仔》推出至今跨越50載，實在是陪伴不少香港人成長，是次展覽邀請了20受深受《牛仔》啟發的本地名人創作全新作品，除了Gigi、楊天命、利志達外，還包括林海峰、葛民輝、朱祖兒、小克等，是次活動由今日起到3月23日，安排在港鐵香港站近C出入口公開展出。