港鐵45周年︱珍妹難忘肥姐 驃叔 不阻止許倚榕參與幕前

為慶祝港鐵45周年，李麗珍(珍妹)帶同女兒許倚榕(Annise)，於地鐵車廂中，神還原《富貴逼人》「來弟」的風彩，她更跟女兒Annise話當年，傳承地鐵在電影中的「幾分鐘約會」。

珍妹稱，當年拍攝《富貴逼人》充滿回憶，她說：「這套電影印象最深刻，我仍記得肥姐張開手擋著其他乘客，讓驃叔『入閘』的情景，然後驃叔的臉被擠壓在玻璃窗上，兩位前輩的生鬼演出，真的百看不厭！。」另外，李麗珍更憶述當年剛入行，曾為《緣份》試鏡，但他們最終選了張曼玉。