港鐵45周年︱珍妹難忘肥姐 驃叔 不阻止許倚榕參與幕前

為慶祝港鐵45周年，李麗珍(珍妹)帶同女兒許倚榕(Annise)，於地鐵車廂中，神還原《富貴逼人》「來弟」的風彩，她更跟女兒Annise話當年，傳承地鐵在電影中的「幾分鐘約會」。
珍妹稱，當年拍攝《富貴逼人》充滿回憶，她說：「這套電影印象最深刻，我仍記得肥姐張開手擋著其他乘客，讓驃叔『入閘』的情景，然後驃叔的臉被擠壓在玻璃窗上，兩位前輩的生鬼演出，真的百看不厭！。」另外，李麗珍更憶述當年剛入行，曾為《緣份》試鏡，但他們最終選了張曼玉。
「連繫相伴」放在母女情上自然最適合不過，珍妹說：「作為一個跟大部份香港人一樣趕收工的藝人，我最愛港鐵的方便快捷，完全不用擔心塞車的問題，拍完戲可以極速回家，爭取時間陪女兒。」珍妹稱，雖然Annise已經大個女，但在她心目中永遠是個小女孩，最近囡囡開始接觸幕前工作，她會擔心她若全身投入當藝人會太辛苦，當然最終決定權在女兒手上。
珍妹愛做Annise的聆聽者
Annise坦言媽咪是自己最好的朋友與聆聽者：「有時我們未必到同一個地方工作，但只要出門時間差不多，便會相約一起搭港鐵，在短短的車程中閒話家常，互相替對方加油，所以港鐵絕對連繫了我跟媽咪的其中一樣『日用品』呢！」
對於幕前工作，Annise希望有媽咪陪同，「始終自己沒有接受過幕前訓練，雖然不抗拒，但也希望如港鐵一樣精益求精，才能在演藝圈走得更長遠呀！」認真識諗。