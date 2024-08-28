港鐵45周年︱Do姐重現《三人世界》經典場面 余德丞初戀在銅鑼灣站

鄭裕玲(Do姐)與電台節目拍檔余德丞(Dickson)、李麗珍與女兒許倚榕(Annise)等，為港鐵45周年宣傳，他們於最新港鐵車廂中，重現當年拍攝《三人世界》及《富貴逼人》的片段，Do姐與Dickson重現林子祥於《三人世界》中，在地鐵站中背起她的浪漫一幕，掀起眾人的回憶殺。

Do姐與Dickson大讚港鐵45周年拍攝的宣傳片勾起滿滿回憶，她說：「當年跟林子祥拍攝《三人世界》時，要等到收站才可以開工，但能夠在站內實景拍攝，才能成就林子祥背我上樓梯的經典一幕。」Dickson續說：「廣告中穿插的經典電影，我最深刻就是《下一站天后》，事關那時的偶像是Twins，這套戲我足足入戲院睇了3次。再加上我本身住銅鑼灣，所以我經常聽到『下一站天后』，特別有feel！」