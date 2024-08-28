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娛樂
2024-08-28 15:02:14

港鐵45周年︱Do姐重現《三人世界》經典場面 余德丞初戀在銅鑼灣站

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Do姐與Dickson為港鐵45周年拍攝新宣傳片。

Do姐與Dickson為港鐵45周年拍攝新宣傳片。

鄭裕玲(Do姐)與電台節目拍檔余德丞(Dickson)、李麗珍與女兒許倚榕(Annise)等，為港鐵45周年宣傳，他們於最新港鐵車廂中，重現當年拍攝《三人世界》及《富貴逼人》的片段，Do姐與Dickson重現林子祥於《三人世界》中，在地鐵站中背起她的浪漫一幕，掀起眾人的回憶殺

 

Do姐與Dickson大讚港鐵45周年拍攝的宣傳片勾起滿滿回憶，她說：「當年跟林子祥拍攝《三人世界》時，要等到收站才可以開工，但能夠在站內實景拍攝，才能成就林子祥背我上樓梯的經典一幕。」Dickson續說：「廣告中穿插的經典電影，我最深刻就是《下一站天后》，事關那時的偶像是Twins，這套戲我足足入戲院睇了3次。再加上我本身住銅鑼灣，所以我經常聽到『下一站天后』，特別有feel！」

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Do姐與林子祥當年拍攝《三人世界》時的經典場面。 Do姐與Dickson重現《三人世界》最浪漫的一幕。 兩人於港鐵都有滿滿回憶。

Do姐愛搭港鐵避塞車

Do姐指，雖然不是上班族，但她閒時也會搭港鐵過海，「因為不用塞車，方便快捷，我仲試過刻意坐多幾個站遊『港鐵河』，車廂光猛舒服」Dickson同樣認為港鐵是必備的日用品：「以前放學都會搭地港鐵過海去火炭練水，最記得以前地鐵波波扶手，以及光滑座位，小時候貪玩的我，經常當滑梯一樣跣來跣去！」

而Dickson刻骨銘心，莫過於曾「地下鐵碰著她」：「實不相瞞，小弟當年第一次拖手仔正是在銅鑼灣站，當時約了初戀女友在渣甸坊出口等，見面後隨即大膽拖對方手仔落樓梯搭車，所以港鐵真的陪我長大呢！」

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