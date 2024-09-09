港鐵45周年｜YOLICA車廂熱舞贈慶 葛綽瑤曾因月事變車站客務中心「常客」

Yoyo葛綽瑤、Alice許寶恆、sica何洛瑤組成的「YOLICA」為慶祝港鐵45周年，三人在全新的廣告片中不但在車廂跳舞，又一齊玩遊戲，發放青春活力。YOLICA在玩不同遊戲時都充份表現出她的默契，她們說︰「我哋其實好鍾意玩呢啲小遊戲，純靠天才波去玩就已經足夠，最大挑戰係個太陽，如果出太多汗熱到個妝都溶，化妝同事就慘喇！」

在今次的拍攝過程入面，sica笑言拍攝時就勾起過往喺車廂中有趣經歷。她說：「其實我細嗰果陣會喺車廂練舞，一見到柱和玻璃反光就郁身郁勢喺到跳，完全冇難度。」Yoyo即時化身港鐵安全大使，著她不要教壞小朋友：「細個見到個哥哥咁樣玩，點知唔夠力整親，所以好危險！」除了大跳慶生舞夠合拍之外，Alice就話3人「等放飯」一刻同樣合拍：「肚餓呢啲就好夾，一齊餓到打鼓搞到收音師都聽到。

Yoyo更分享讀書時曾因不適而找港鐵職員求救的往事，她說︰「當時身體唔太好，撞啱月事不適都要向職員求助，慢慢成為各車站客務中心常客！真係唔好意思啊，但真係多謝佢哋幫忙！」提到今年是港鐵45周年，三女在車廂跳舞慶祝，現實中如何慶生，Yoyo就話生日與家姐生日「撞期」，所以每年都會返屋企齊齊慶祝。而Sica仲話自己喺「鐵路迷」，過去的生日專登去日本影路軌，認真夠瘋狂又盡情。