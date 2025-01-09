港韓泰三大女團代表集合 莊錠欣係Ivy So、NiKY偶像

香港女團COLLAR的Ivy So(蘇雅琳)、前韓國女團CLC成員莊錠欣(ELKIE)以及泰國女團BNK48分支女團QRRA成員NiKY今日(9日)齊到又一城主持深受一眾韓星熱捧的潮牌wiggle wiggle首個官方主題活動。

Ivy So在活動上就大爆金句，她說︰「祝大家蛇年事事順利，柳暗花明又一城，轉角遇到王家晴」她笑言後面兩句是自己原創。談到今日成為香港代表跟另外兩個女團代表同場，她表示早前在《CHILL เก่ง Music Festival》已跟泰國女團合作，而自己以前也有留意ELKIE的作品，對方的作品更是日日播，見到她在韓國出道是非常厲害，形容對方是「香港之光」，今次亦有把握機會跟她合照。她稱在ELKIE出道時，自己只是一個肥妹一名，在DSE時體重更高達58公斤。 她提到年廿九會跟COLLAR一齊行大運及飲茶，因為大家都忙足一年未試過圍埋一齊食大餐。問到新年會做甚麼，會否行花市，她表示可能改為行山，但知道媽媽好想跟COLLAR其他成員見面，笑謂可以計劃一下，但媽媽要付出利是。

ELKIE成為前輩，由於Ivy So與NiKY均表示「細細個已經睇佢」，她笑言「搞到我好老咁」，但很開心她們有聽她的出道作。她說︰「音樂係互相影響，希望佢哋都係聽完K-POP、鍾意音樂，之後佢哋再去做女團，都開心嘅！」她表示有留意香港樂壇的情況，自己很想跟Jay Fung馮允謙合作。 談到ELKIE將於月底開騷，問到會否考慮請Jay Fung做嘉賓，她表示自己要發展更好些比較好。她又表示今次開騷的日子臨近農曆新年，所以可以留港過節，她表示今次個唱為了答謝香港fans，所以重新編排過歌單，以多些香港歌曲為主。

問到TWICE周子瑜、舒華會否來港睇騷，她表示對方在台灣場已經看過，以她所知就比較困難。她透露早前在韓國拍節目，收工便會跟周子瑜、舒華一齊，三女也有一齊煮食，笑謂三女的廚藝仍有待進步，還是叫外賣比較好。 NiKY表示很開心今次來香港比上一次較多時間，可以留足一日，昨晚到旺角工作之餘亦把握時間行了幾圈，同時也有吃了麻辣拉麵。談到今次三人同場，她透露在高中時期曾翻唱過ELKIE的歌曲，大讚對方的表演令人難忘，至於Ivy So就在上次來港時大家見過面。