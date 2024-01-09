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娛樂
2024-01-09 16:33:35

游夜水｜籌拍過程最艱鉅任務 尋遍各地物色恐怖泳池

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游夜水｜籌拍過程最艱鉅任務 尋遍各地物色恐怖泳池

驚嚇新片《游夜水》近日已在香港上映。

驚嚇新片《游夜水》(Night Swim)近日在港上映，該片由《詭屋驚凶實錄》、《兒凶》系列恐怖巨匠溫子仁主理的Atomic Monster公司，聯同出產《接駁靈聲》、《隱形客》的Blumhouse公司聯手炮製。

《游夜水》故事講述主角Ray是前美國職棒大聯盟球員，因患上了一種退行性疾病，而被迫提前退役，更與妻子Eve、女兒Lzzy、年幼兒子Ellio搬新家。Ray面對重重困難，還是希望能夠重返球壇，他說服Eve新居後花園要有泳池，一來可以讓他進行物理治療，二來又能為孩子們的平淡生活帶來樂趣。但這個家庭過去並不簡單，隱藏着的黑暗秘密在泳池中釋放出一股邪惡力量，將一家人逐一拖進不可避免恐怖深淵

《游夜水》在籌備到拍攝，最艱難是找到合適的大宅泳池進行拍攝。

《游夜水》在籌備到拍攝，最艱難是找到合適的大宅泳池進行拍攝。

《游夜水》最艱難是找到大宅泳池進行拍攝，導演Bryce McGuire希望在荷李活外景地建造致命的游泳池，但2022年至2023年異常潮濕的冬季，以及創紀錄的降水量打亂了該計劃。於是，一場史詩般的南加州後院偵察之旅就這樣開始了，導演表示：「我們在洛杉磯幾乎每個街區內尋找有游泳池的房子，我們需要一個周圍有足夠空間的大水池，因為我希望當一個角色獨自在水中時，你會感覺自己身處一個被黑暗包圍的島上。我還想要土地上有大樹，但不是棕櫚樹； 我希望這部電影感覺它可以發生在美國的任何地方。但我們是在洛杉磯拍攝，所以這並不容易。有太多的選擇，我們幾乎試圖通過將一棟房子的前面、另一棟房子的後面和另一棟房子的游泳池拼湊在一起來『工作』，但這變得非常令人頭痛。」

Bryce McGuire最終在加州的阿爾塔迪納找到了他的夢魘燃料，這是一個種族多元化的中產階級郊區社區，位於洛杉磯東北約13英里，靠近帕薩迪納。Bryce說：「房子裏有我們想要的一切，院子的深處被巨大的活橡樹包圍着，感覺就像一張張開的大嘴即將把你整個吞下去。游泳池超過9英尺深、44英尺長，配有跳水板和有趣的輪廓。當我從二樓的窗戶往下看到游泳池時，我驚呆了。 這就是我想像的一切。」不過，片中有些場景確實需要更深的水，因此布萊斯在加州查茨沃斯的一個13英尺深的奧林匹克規格的水池中拍攝了四天。

 

導演Bryce McGuire最終在加州的阿爾塔迪納找到恐怖泳池展開拍攝。

導演Bryce McGuire最終在加州的阿爾塔迪納找到恐怖泳池展開拍攝。

《游夜水》開拍前，每個演員都必須通過基本的游泳測試，而且與他們那些陷入困境的角色不同的是，演員們在每次拍攝過程中總是有救生員在旁。在主角一家發現廢棄水池的早期場景中，水池內佈滿了落葉，上面覆蓋著浮渣藻類（以及Ray不小心滑入其中的那一刻），設計師Hillary Gurtler和藝術部門團隊創作了大型乙烯基印刷品安裝在泳池底部，營造出污水的錯覺，從而防止損壞泳池。由於水池必須從無法察覺的地下區域噴出氣泡，因此特效主管Zak Knight負責修改實際的水池，使其噴出邪惡的黑色水。為了達到這一效果，團隊將超過27,000加侖的水轉移到街道上的儲水箱中並保溫，以便第二天將其送回水池中。特效技術人員Cade Fall隨後安裝了特殊的軟管和噴嘴，可以滲透出各種圖案和大小的超自然氣泡，拍攝出邪惡實體效果。

《游夜水》 《游夜水》劇照
游夜水
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