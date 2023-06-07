游學修大讚「Dee哥2.0」Aaron：阿Dee後生都冇咁靚仔(有訪問片)

游學修向來是超級英雄電影的粉絲，今日他獲邀出席太古城的「 閃電俠．神速閃現」主題展覽揭幕活動，與好兄弟「Dee哥」何啟華，「Dee姐」陳海寧和「Dee哥2.0」Aaron梁浩朗同場，他搞笑地在Dee家族合照時「亂入」，扮Dee哥入境。他直言首次跟「Dee哥2.0」Aaron碰面，阿修對三位大感驚訝，「原來似到咁樣，我已覺對咗阿Dee十幾年，突然有個翻版出現，形容做『翻版』好慘，不如叫『新版』，阿Dee係舊版，新版更醒目，我諗阿Dee後生都冇咁靚仔。」

搵阿Dee拍搞笑超級英雄片

自認《蝙蝠俠》忠粉的阿修，特地以一身黑色西裝現身，他自爆家中收藏不少超級英雄迷你Figure，單是蝙蝠俠的1:6公仔便有四個。作為超級英雄電影的戲迷，阿修當然希望香港也有自家超英電影，「我覺得如果番港拍超級英雄片，應該是笑片，因為很難做到大製作，一定好搞笑，在香港也有Super Hero。」至於演員人選，他不假思索就選好兄弟阿Dee，「因為佢有好多分身，可以做少啲特技，仲可以拍埋後生版，回到10年前就可以搵Aaron，非常方便。」

阿修將於9月與黃秋生合作演舞台劇，他表示聞名不如見面，「起初覺得頗恐怖，其實OK，佢一直觀察你，希望合格。」日前女友生日，他表示兩人一起慶祝，至於送甚麼禮物，則不便透露。