游學修曾與蘇麗珊曾樂彤拍拖被封「女神收割機」坦言與Jessica陳苡臻傾過結婚

游學修2014年演藝學院編劇系畢業，碰上黃修平導演《那一年我們會飛》網上演員招募活動及《點五步》試鏡機會，結果雙雙獲選，不過游學修選擇出演《那一年我們會飛》年輕版彭盛華一角，與吳肇軒、蘇麗珊於電影上映後成名，後來佢問及黃修平選中佢嘅原因，對方回答指因為佢同林海峰似樣。

游學修《星光背後》大談感情生活 2020年，游學修與許賢、蘇致豪創立YouTube頻道《試當真》，並將Channel搞得有聲有色；9月份又即將拍住影帝黃秋生演出「神戲劇場」十周年舞台劇《極地謎情》。近日，游學修接受多個媒體訪問，其中接受商台《星光背後》專訪時除咗提及入行經過，更罕有大談感情生活，講述對「新一代女神收割機」稱號嘅感受。

游學修僅拍過3次拖 對於被指係「新一代女神收割機」，游學修就澄清由2015年入行至今僅拍過3次拖：「因為我個格乞人憎，好易畀人放大，覺得我溝好多女。」坦言中學讀書成日追女仔，但成日食檸檬，而且表示自己以前唔知咩叫拍拖，而佢每次失戀之後，都會用工作從失戀中振作，工作效率都有所提升。被問到選擇對象時會否先睇外表，游學修直言：「嘩！這問題，話唔睇樣就呃你吧，唔會唔睇囉！」

游學修曾與蘇麗珊曾樂彤拍拖 游學修曾與蘇麗珊、曾樂彤拍拖，現時女朋友則係新一代女神之一《試當真》嘅陳苡臻 （Jessica）；喺與Jessica戀情曝光前，游學修曾指自己唔會與公司女同事拍拖，擔心若有女同事鍾意佢嘅話會無心工作，影響公司運作；不過，二人去年傳出緋聞，又於直播中一杯檸檬茶兩份飲被指關係親密，游學修曾一度否認緋聞，直至於4月正式公開戀情，並指二人拍拖原因係基於與一班同學遇上車禍，觸發佢哋珍惜眼前人。游學修即將踏入33歲，佢於訪問中直言自己思想傳統，盼能早日成家立室及有小朋友，透露自己曾經同Jessica傾過結婚呢個話題，但暫時就未有明確計劃。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈 ▼游學修&蘇麗珊▼