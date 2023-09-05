游學修為N9第三首派台歌《牙痛文學》擔大旗主唱 許廷鏗現身MV做牙醫

試當真音樂廠牌Demo Records旗下、由游學修（NEO）、潘宗孝（ERN9）組成的二人男團N9全新作品《牙痛文學》現已正式派台！N9甫出道已經立下宣言，誓要於樂壇頒獎禮爭奪獎項，他們深信必定能成功圈粉，憑實力和魅力衝擊樂壇！N9的宣言絕非空話，出道短短三個月，他們已先後推出大玩韓風造型的《超級勁爆叱咤風雲金曲》及日文歌《二泊三日》，兩首歌至今合共已有逾75萬點擊，以樂壇新團來說，成績已相當不俗。

歌曲有弦外之音

這次N9再為樂迷送上洗腦式情歌《牙痛文學》，由副隊長游學修擔大旗，以最真摯的聲線，唱盡你我他都發生過卻無人共鳴的愛情「痛點」，隊長ERN9和聲協力。N9的新作表面上是情歌一首，背後似在諷刺樂壇充斥着太多「無人明」的情歌，對此副隊長NEO說：「每個人都有自己嘅解讀，我相信樂迷會有自己嘅諗法，我自己就唱得好有感覺。」曾經直言唱歌好重要的NEO，透露加入娛樂圈多年，其實都只是為做歌手作準備。這次《牙痛文學》由他主唱，對NEO的意義相當重大：「我準備咗咁耐，都係時候要畀大家聽到我嘅歌聲，我知自己向來唔係行開呢個路線，所以今次特別畀個驚喜大家，我選擇咗好認真、好深情咁演繹呢首歌。」ERN9亦大讚他的表現，認為N9的曲風就是如此多樣性：「要紅、要攞獎就唔應該局限自己，我哋係好認真做男團嘅，而情歌係男團好重要嘅元素。」