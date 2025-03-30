游學修罕與Jessica情侶檔現身 秋生批Tyson《1994》MV收電話做中間人

游學修與女友陳苡臻(Jessica)昨日罕有地以情侶檔現身旺間，擔任「啪啪啪大使」見證世界紀錄誕生，同場更有「情敵」Billy Choi(蔡承恩)，阿修強調與Billy同場不尷尬。談到金像獎爭影帝，問到可有信心打破「梗頸二」宿命奪獎，他則笑言，「希望唔好跌落第三，志在參與。」

Jessica早前與Billy飛日本拍MV甜蜜放閃，扮與本身伴侶分手，Billy更獲女友配合刪IG相，不少網民信以為真。Billy強調只是做戲，絕非第三者，冇意料到會有風波，女友都係為咗我好，配合宣傳刪相，多謝佢。」Jessica罕有地與阿修情侶檔上陣，但表明不會陪阿修行金像獎紅地毯，而游學修亦拒絕與Jessica出情歌和放閃，他解釋，「驚累咗佢呀！同我放閃冇乜幫助，佢搵其他男主角着數啲。」他自言不會因女友與其他人拍甜蜜MV而呷醋，「即係佢好戲。」

早前阿修在 Tyson Yoshi歌曲《1994》MV做反派，被秋生直指欠故事性，又指女主角雲浩影不夠夠飢餓，阿修笑言，「佢有佢講啦，佢係咁。」他指秋生私下有聯絡自，「事後佢都有搵我哋溝通，驚報道有誤解，我又同Tyson溝通，又同秋生溝通，希望佢兩個小朋友唔好鬧交啦。」他透露歌曲快將推出「MK版」MV，並有其他驚喜客串。

談到MV被黃秋生狠批，阿修自言沒有放上心：「佢冇踩我呀，所以係Tyson唔開心，唔關我事呀！就算踩我都冇所謂，之前排戲喺佢身上學到好多嘢，踩都係非常小事嚟。」至於可有機會促成Tyson與秋生一齊唱歌，亞修直言冇信心促成，但樂意為Tyson繼續演出，但提出條件：「佢炸佢哋嘢好喇，車我得一架！」