游學修被劉嘉玲寸無唔開心 自覺非老闆材料決定執「試當真」

游學修今日出席 《第二屆薯茄明星運動會》起步禮，他自言年紀漸長，有很多動作做不到，而且周身傷，跑步都愈來愈慢。提到早前劉嘉玲在金像獎上指他「殘咗」，阿修直認不諱。被問到失落金像獎「最佳男主角」，他說：「有咩好唔開心呀？梗係預咗陪跑。好榮幸見到一齊入圍嘅畫面，已經好感動、榮幸，我已經非常開心。」
唔可以怪嘉玲姐
講到被劉嘉玲點名指樣貌變殘兼嘲諷「試當真」執笠，他說：「我覺得係開玩笑，反而我驚訝點解咁多人覺得我俾人寸，會唔會有唔開心？我知寫稿個班係朋友，大家都知係玩，唔好怪嘉玲姐，要怪我啲同事，因為佢哋係入面寫。我自己都覺得好笑，我哋都成日拎執笠嚟搞笑，大家take it easy！」
自覺非老闆材料
被問到YouTube頻道「試當真」宣布停止運作，他表示：「10月26號開始停止營運，呢樣嘢係認真嘅。」講到停止經營的原因，他說：「因為唔想做唔識做老細，我想專心啲做返演員，做創作。做老細真係一件好困難嘅事，唔關員工事，純粹係覺得自己唔係做老細材料。(你擺好多心血？)係呀，所以好頭好尾，希望光榮結束。(有冇其他計劃？)做演員同創作，但網上嘅嘢真係唔搞住，有同拍擋傾過嘅，只係用好短時間去決定，其實做咗5年，都諗咗4年，係最近認真諗，覺得真係唔做係好喎，咪完咗佢囉！」講到是否資金上出現問題，他回應：「當係啦。」