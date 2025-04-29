游學修被劉嘉玲寸無唔開心 自覺非老闆材料決定執「試當真」

游學修今日出席 《第二屆薯茄明星運動會》起步禮，他自言年紀漸長，有很多動作做不到，而且周身傷，跑步都愈來愈慢。提到早前劉嘉玲在金像獎上指他「殘咗」，阿修直認不諱。被問到失落金像獎「最佳男主角」，他說：「有咩好唔開心呀？梗係預咗陪跑。好榮幸見到一齊入圍嘅畫面，已經好感動、榮幸，我已經非常開心。」

唔可以怪嘉玲姐 講到被劉嘉玲點名指樣貌變殘兼嘲諷「試當真」執笠，他說：「我覺得係開玩笑，反而我驚訝點解咁多人覺得我俾人寸，會唔會有唔開心？我知寫稿個班係朋友，大家都知係玩，唔好怪嘉玲姐，要怪我啲同事，因為佢哋係入面寫。我自己都覺得好笑，我哋都成日拎執笠嚟搞笑，大家take it easy！」