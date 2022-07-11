游學修《試當真》直播飲醉酒爆喊 蘇致豪：酒精加持之下就咁囉

許賢、蘇致豪和游學修創辦的YouTube頻道「試當真」，前晚在「試當真謝票場」直播期間，飲至半醉，說到自身的脆弱時，忽然爆喊。當晚在場的許賢及蘇致豪(豪哥)，昨日出席電影《闔家辣》的首映禮活動時回應事件，豪哥稱這是受酒精影響。

游學修： 盡你哋最大嘅努力善良

前晚游學修與許賢、豪哥和火柴進行「試當真謝票場」直播，期間游學修飲到面紅紅，他提到自己經常成為網上討論區的欺凌目標，haters不屑聰明人都有好人，他剖白心中情，「我最開心嘅係大家可以自由自在地創作，我想講嘅係，香港人真係好唔開心，我係好理解嘅，但我都有脆弱嘅時候，唔好喺呢個咁扭曲嘅世界，逼自己做一個壞人，盡你哋最大嘅努力善良，同埋多啲去體諒你身邊嘅每一個人，你相信善良，善良會回報你嘅。」豪哥受訪時回應說：「喺酒精加持之下就咁囉，同埋可能見到Ted(導演)眼濕濕，我又眼濕濕囉！」