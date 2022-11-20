湯令山演唱會尾場 姜濤驚喜「現身」

Gareth T.（湯令山）一連三場演唱會在九展舉行，今晚尾場有欣宜、蔡一智、徐濠縈、泳兒、盧慧敏、張蔓姿、張蔓莎及KB李健宏等入場支持。

Gareth.T再請來Tyson Yoshi擔任嘉賓，合唱《December》、《Something》，Tyson大爆本身只做一場嘉賓，收到Gareth臨時打來已心知不妙，Gareth就攬攬好友及多謝「Tyson哥哥」，而Tyson就在台上向Dear Jane的Jackal講聲「Sorry」，表示因臨陣上場任嘉賓，故無法捧場睇Dear Jane今晚的演唱會。

去到下半場，「小薯茄」程仁富、麗英扮成「老翻Gareth.T」及「Sailor Moon Tang」登場，Gareth換衫再次出場，其女友Moon連續三晚擔任嘉賓，以情侶檔唱出《Honest》，之後兩人解答工作人員已準備好的問題，Gareth談到女友，表示不僅是音樂上，在人生上Moon也幫了自己很多。Moon被問到第二場請來COLLAR成員Day任嘉賓有否呷醋，她就表示沒有，還有跑出來欣賞二人合唱及跟着唱《笑住喊》。

姜濤隔空支 持

唱至Encore部分，Gareth真空曬肌再出場，即場打電話給腳傷停工的姜濤，指本來今日姜濤會擔任嘉賓，而姜濤就話睇網上直播睇足全場，叫下次開騷一定預個位給他，收線後就唱出兩首為姜濤作的歌曲《Master Class》及《鏡中鏡》英文版。期間姜濤一度打嗝，非常搞笑。

姜濤為賀好友開騷，他在IG限時動態上載了一張Gareth.T攝於去年11月19日的照片，相中見到Gareth.T只穿上波褲，赤裸上身。他亦拍下演唱會直播的畫面，以示支持。