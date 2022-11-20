湯令山演唱會｜噴假銀紙自爆銀行戶口多幾個零 邀Day@COLLAR站台合唱

湯令山一連三場《November Rain 2022》演唱會於九展舉行。

湯令山(Gareth.T)一連三場《November Rain 2022》演唱會於九展舉行，今晚(20日)將舉行尾場，過去兩天均有不少圈中好友畀面捧場，包括林家謙、Serrini，林海峰，陳蕾、Zpecial， Byejack、MC $oho & KidNey、小薯茄、謝安琪，張繼聰，鄭融、岑寧兒、王丹妮、陳凱詠、Ansonbean、吳林峰、Collar、少爺占、kayan9896、Locker，星光熠熠。 湯令山於2021年初加盟華納唱片推出英語單曲《boyfriend material》，並在今年5月推出專輯《to be honest》，半年後立即登Star Hall開演唱會《November Rain 2022》，一開三場門票全部賣清。是次個唱之舞台設計，甫開始以Gareth的睡房作為場景，他登場先背向台下自彈自唱《dinner in bed》，唱完望一望台下，全場觀眾立刻尖叫，Gareth話：「呢場演唱會係無座位的。」觀眾即刻企起身，歡呼拍掌，熱烈非常。

與 Tyson Yoshi鬥大隻 首場Gareth請來Tyson Yoshi做嘉賓，唱到第三首歌，Tyson Yoshi突然現身，二人合唱《Something》，Gareth話Tyson是他回香港做音樂認識的頭幾個朋友，所以按時順序，他需要一早出場。唱完之後，兩人更互做大隻仔姿勢，估不到Gareth已操到拍得住Tyson，Gareth對老友說：「我哋今日match埋！」全場歡呼，Gareth：「不如講下《Something 》點寫？」Tyson笑道：「首歌……係講一個我以前鍾意嘅女仔，不過依家唔鍾意喇，哈哈。所以我將第一段改咗做寫比Christy……」Gareth就搞笑地問：「佢有無嚟呀今日？」繼而Gareth拿出T恤做禮物送給Tyson，更叫他即場換上，觀眾當然起哄，Tyson笑道：「嘩，你以前唔係咁，依家講呢啲！」至於第二場，Gareth請來衛蘭(Janice)、衛詩(Jill)做嘉賓，當介紹Janice時，Gareth話自己在華納除了女友moon之外，Janice是他最鍾意的歌手，平時大家聽她唱廣東歌多，今次自己就有私心想聽她唱《At Your Best》同《Peaches》。Gareth昨晚準備了地氈和Cap帽給Janice和Jill作禮物，兩人收到後就回禮，她們叫Gareth要企好合埋眼，原來禮物是大大個Kiss，當想錫落Gareth塊面度，Gareth即笑說：「真正Kiss留番畀阿Moon喇。」

現場大噴 Gareth假 銀紙 至於《笑住喊》MV的女主角COLLAR人氣成員Day（許軼），亦在昨晚現身，和Gareth合唱，Gareth見她Tube Top上陣，便問Day要不要除下外套，全場立即起哄話「好」，氣氛熱烈。Day表示拍《笑住喊》MV時，Gareth鼻涕其實是鬼口水，他就問Day當拍攝時接觸到假鼻涕有何感覺？Day就話覺得「有啲涼」，並稱：「好彩係飛去我件衫度，而唔係面度。」之後，唱到《勁浪漫 超溫馨》，為配合其中一句歌詞「銀行存款等如零」，Gareth話：「諷刺嘅係唱完呢首歌，我銀行戶口多咗幾個零。」Gareth叫大家跟他一齊唱此曲，並於現場大噴印好Gareth的銀紙，引起觀眾瘋狂搶錢。