湯令山演唱會｜完騷即隊漢堡包 請Day做嘉賓自爆驚女友呷醋

Gareth.T受訪時表示，好享受尾場在台上的演出，他表示沒有刻意操到像Tyson Yoshi般大隻，只是花多時間去跑步變得更Fit。完騷後要立即食漢堡包獎勵自己，對上一次食漢堡包已是6月為鄭欣宜紅館騷至今，他表示平時已食得好健康，而為了今次演唱會，自己在飲食上更加健康。

談到女友moon撐足三場，Gareth.T在台上出現「I LOVE MOON」的玻璃杯，第一日又送花氹女友開心，重提第二場請來COLLAR成員Day擔任嘉賓，雖然moon口口聲聲表示沒有否呷醋，但Gareth.T卻搞笑地向記者自爆說：「有少少驚。」又分享舞台小彩蛋，透露「I LOVE MOON」的杯後面亦寫上「I LOVE DAY」，在Day做嘉賓當天才有騷出來。

覺得Tyson被商台冷待幾好笑

對於三晚均安排樂隊成員向二人發問問題，Gareth.T坦言部分問題太三級所以決定揀唔答，而第一場moon說鍾意他夠矮，Gareth.T反擊：「矮我係接受嘅，但問題係佢都咁矮，都話鍾意我矮係咩意思先？」並指喜歡moon也是貪她夠矮。至於好友Tyson Yoshi最近鬧出被商台冷待的小風波，Gareth.T抵死說：「有冇關心佢呀？嘻嘻，呢啲討論呢，作為Tyson朋友，我覺得畀佢自己講啦！我唔講喇，但我係覺得幾好笑嘅！我見到個Post都笑咗笑，癲喎Tyson哥哥。」另外，姜濤因受傷而無法任尾場嘉賓，Gareth.T坦言確有少少遺憾。