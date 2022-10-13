湯令山11月九展開騷 優先場兩小時賣清光

湯令山(Gareth.T )首個個人演唱會《Gareth.T 湯令山 November Rain 2022 》將於 11 月 18 至 20 日於九龍灣國際展貿中心 匯星 Star Hall 舉行 ，昨日(12號)優先訂票，兩小時內爆滿！湯令山得知好消息後，回覆: 「好開心知道這個消息，不過任務仍未完成，還有很多很多很多準備工夫要做！我會繼續努力！多謝支持。」

未開售內部認購爆棚

是次演唱會以Gareth 2020 年年底寫的歌曲《November Rain》命名，當時 Gareth.T 創作了 《November Rain》獻給已故的叔叔，是一首對他非常重要的歌曲。演唱會還未正式公布，他就已經在自己 IG 上發放 meme 圖，發佈疑幻疑真的演唱會消息，以一張聲稱是 fanclub 惡搞的 meme 圖 「TONG I DRINK 22 LIVE 」開玩笑，但因為未開售內部認購已經反應熱烈到秒速停接單，所以大眾未收到消息前，公司內部已經決定幫他加開 11 月 20 日場次，由原定 11 月 18 及 19 日兩場，加開至 3 場。