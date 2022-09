22歲的湯令山(Gareth. T)貴為新一代音樂才子,其廣東歌作品《勁浪漫 超温馨》唱到街知巷聞,獲封為「樂壇潛力股」。他與歌手女友Moon Tang(鄧凱文)感情穩定,又不時在IG晒恩愛,繼Moon在本月初公開自己的可愛童年照後,今日輪到男友分享兒時相片,見湯令山貼出3張舊照,當中兩幅是在2004年拍下,當時只得4歲,他出Post並寫上:「world domination was always the goal.」(統治世界始終是目標),見他一臉神氣的招積樣多年冇變,獲網民紛紛留言大讚可愛。