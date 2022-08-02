湯令山Gareth.T被指「壞男孩樣」 網民指無身高無樣但才華搭救

湯令山Gareth.T先後推出《Boyfriend Material》、《勁浪漫 超温馨》等極受歡迎歌曲，被喻為「樂壇潛力股」。近日，有網民就以「依家潮流係咪興湯令山呢種壞男孩樣」為題發帖，隨即引起討論。

擅長作曲填詞兼唱歌嘅Gareth.T，年僅22歲就被姜濤公開點名，指Gareth.T係佢今年最喜愛的新世代音樂人，Gareth.T於早前獲衛蘭邀請成紅館個唱嘉賓，衛蘭直言欣賞對方。Gareth.T喺2018年以獨立歌手身分出發，由於大部分創作以英文為主，加上一口流利英文，令人誤以為佢係ABC；但其實佢係土生土長嘅香港人。有網民就喺帖文表示勁多女同事鍾意Gareth.T，又指Gareth.T畀人一種壞男孩感覺，認為呢類型先多女仔鍾意；不過都有網民覺得Gareth.T嘅才華救咗佢一命：「牙山IG勁多令（靚）女follow」、「柒柒地但才華搭救」、「身高同樣都冇乜特別但係出到嚟唱，壓到台，係型呢，女鍾意唔出奇。」等等，更有網民覺得Gareth.T嘅外貌似足蘇永康。

曾為姜濤MIRROR創作歌曲

Gareth.T自小學開始練習小提琴和鋼琴，因為一次學校嚟咗位英國老師而打開其音樂世界，慢慢地對寫歌產生興趣，及後遠赴美國升讀波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music)，主修當代音樂創作及電子音樂的製作和設計，名正言順咁繼續寫歌。曾為姜濤打造歌曲《Master Class》、《鏡中鏡》及MIRROR十二子的歌曲《12》。

至於感情方面，Gareth.T與唱作歌手Moon Tang（鄧凱文）一早已經互相follow社交網站，而Gareth.T亦稱讚佢嘅作品不俗，仲邀請佢一齊合作，令兩個個性截然不同嘅人走埋一齊。二人拍拖後愛得高調，不時喺社交網站放閃，成為本地樂壇新一代嘅金童玉女。

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