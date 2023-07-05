湯告魯斯入場睇《芭比》《奧本海默》 今年仲有《沙丘2》《The Marvels》

荷李活型佬湯告魯斯(Tom Cruise)正為招牌作《職業特工隊》第7集《職業特工隊：死亡清算上集》下周陸續在各地上映，差不多時間上映的大片還有真人版《芭比》(Barbie)與名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》(Oppenheimer)。早前有指阿湯為IMAX院線映期問題，與《芭比》及《奧》的片商爭執。阿湯為澄清爭執傳聞，上周手持兩片的戲票相片上載到Twitter力撐。阿湯日前到澳洲宣傳時更表示，將會到戲院欣賞《芭》、《奧》。

阿湯：身為戲迷撐到底 阿湯接受澳媒《The Sydney Morning》訪問時表示：「我是看電影長大的，我愛製作電影的體驗。身處這個行業，愛電影是非常重要的。今年好有多精彩電影，首先要恭喜夏里遜福(Harrison Ford)，他主演的《奪寶奇兵》非常精彩。另外好期待《芭比》及《奧本海默》，我會在本周五先看《奧》，周六再看《芭比》，觀眾亦要入場支持我們製作的電影。」

《芭比》 14 年後終拍成 改編自洋娃娃Barbie的真人版電影，早於2009年傳出開拍，期間因版權、成本，多次換導演及演員問題，加上疫情關係，足足等了14年的今日才拍成上映。由「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的《芭比》，講述Barbie與Ken的浪漫愛情故事，電影另一賣點是人物、道具以至背景非常繽紛，充滿快樂的夏日色彩。

《奧本海默》真實拍攝 功力深厚的名導基斯杜化路蘭執導二戰大片《奧本海默》，講述美國物理學家Robert Oppenheimer與團隊發明原子彈期間，為了拯救世界，必須先毀滅它的故事。全片以IMAX攝影機拍攝，亦不會採用CG技術，務求令電影呈現逼真場面。《奧》由路蘭的御用男星Cillian Murphy做男主角，還有影后Emily Blunt、影帝Rami Malek與麥迪文(Matt Damon)主演。