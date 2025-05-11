湯告魯斯回憶與前妻合作 大讚妮歌潔曼：是一位出色的演員

62歲荷李活男星湯告魯斯(Tom Cruise)，近日在英國出席英國電影協會(BFI)活動，接受媒體訪問時提到其59歲女星前妻妮歌潔曼(Nicole Kidman)時，談到兩人在電影《大開眼戒》(Eyes Wide Shut，1999年)中的合作，大讚對方是一位出色的演員。

湯告魯斯回憶起這部由已故導演史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)執導的遺作《大開眼戒》時，他形容這次合作是一次「非常特別的經歷」，有說：「我是透過導演Sydney Pollack認識史丹利寇比力克，收到邀請演出《大開眼戒》的時候，我激動極了。」

湯告魯斯稱，在電影的拍攝過程中，兩人不斷地修改和調整場景，簡直像在玩一場電影版的拼圖遊戲，他笑著說：「我對史丹利的電影非常了解，決定參與這部片後，我直接跑去他家，花了一整天討論劇本。」