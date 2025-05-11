湯告魯斯回憶與前妻合作 大讚妮歌潔曼：是一位出色的演員

62歲荷李活男星湯告魯斯(Tom Cruise)，近日在英國出席英國電影協會(BFI)活動，接受媒體訪問時提到其59歲女星前妻妮歌潔曼(Nicole Kidman)時，談到兩人在電影《大開眼戒》(Eyes Wide Shut，1999年)中的合作，大讚對方是一位出色的演員。
湯告魯斯回憶起這部由已故導演史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)執導的遺作《大開眼戒》時，他形容這次合作是一次「非常特別的經歷」，有說：「我是透過導演Sydney Pollack認識史丹利寇比力克，收到邀請演出《大開眼戒》的時候，我激動極了。」
湯告魯斯稱，在電影的拍攝過程中，兩人不斷地修改和調整場景，簡直像在玩一場電影版的拼圖遊戲，他笑著說：「我對史丹利的電影非常了解，決定參與這部片後，我直接跑去他家，花了一整天討論劇本。」
至於妮歌潔曼的加入，湯告魯斯對她的演技讚不絕口，並透露：「是我建議妮歌飾演 Alice Harford這個角色，她絕對是一位出色的演員！」《大開眼戒》是一部心理驚悚片，講述一位事業有成的醫生，了解到妻子的性幻想後，逐漸陷入危險的世界。 「這是一次非常特別的經歷，劇本只是一個想法，我們不斷地修改和拍攝的場景。」
《大開眼界》上映時雖然飽受爭議，其製作成本高達6,500 萬美元，其中湯告魯斯佔了2,000萬美元片酬、妮歌潔曼片酬則佔650萬美元，這部電影亦是史丹利寇比力克的最後一部電影作品，該片在上映前幾個月他就去世，而《大開眼界》票房收入則達1.62億美元。
至於湯告魯斯的感情生活，同樣引人注目，他於1987年與女星Miriam Rogers結婚，1990年離婚；同年與妮歌潔曼結婚，但兩人的婚姻維持了11年，在2001年離婚收場。2006年，他與比小他16歲的女演員Katie Holmes第三次結婚，但在2012年宣布離婚。最近有傳言稱，湯告魯斯力追比他小25歲的女演員Ana de Armas。