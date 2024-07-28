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娛樂
2024-07-28 22:00:01

湯告魯斯法國受勳 荷李活名人雲集奧運

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法國文化部長Rachida Dati為阿湯戴上勳章。

法國文化部長Rachida Dati為阿湯戴上勳章。

阿湯被邀到巴黎觀賞奧運開幕禮，另一重任是接受法國政府頒發的最高榮譽勳章。法國文化部長Rachida Dati今日會見阿湯，頒發法國榮譽軍團勳章(Legion d’honneur)，表揚他對法國作出特別貢獻。Rachida Dati在社交網分享與阿湯合照，並留言：「湯告魯斯熱愛電影，他主演的《職業特工隊》系列曾到巴黎取景。」阿湯是繼羅拔烈福(Robert Redford)、奇連伊士活(Clint Eastwood)和名導馬田史高西斯(Martin Scorsese)後，另一位荷李活藝人獲此榮譽。

阿湯接受勳章後有少少激動。

阿湯接受勳章後有少少激動。

文化部長表揚阿湯對法國有特別貢獻。

文化部長表揚阿湯對法國有特別貢獻。

奧運變荷李活

奧運會全球注目，荷李活一眾影星亦抽空入場觀賞比賽。小天后Ariana Grande宣傳女巫新片《Wicked》後，就到奧運場館為美國體操隊打氣，同行還有其電視界名人哥哥Frankie Grande。坐在Ariana前面就有大名鼎鼎的《VOGUE》總編Anna Wintour。另一邊廂，就有穿上美國國旗毛衣的影后謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)，與老公和一對子女觀賞體操。一直在倫敦趕拍《職業特工隊》(MissionImpossible)8集的湯告魯斯(Tom Cruise)，亦入場睇游泳比賽為美國隊打氣，同行還有《職工》導演Christopher McQuarrie)。今日，阿湯再次現身奧運比賽場館睇藝術體操比賽。觀眾見到阿湯即時起哄，紛紛上前要求合照簽名。

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Ariana睇得超開心。

Ariana睇得超開心。

謝茜嘉謝西婷睇得異常投入。

謝茜嘉謝西婷睇得異常投入。

法國是時裝王國，見到《VOGUE》話事人Anna Wintour一啲唔奇。

法國是時裝王國，見到《VOGUE》話事人Anna Wintour一啲唔奇。