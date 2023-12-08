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娛樂
2023-12-08 12:36:40

湯唯嫁韓導9年傳婚變 現身香港親回分居說法

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湯唯昨日聯同名導朴贊郁在香港出席記者會。

湯唯昨日聯同名導朴贊郁在香港出席記者會。 (陳奕釗攝)

由湯唯主演、朴贊郁執導的韓國攞獎片《分手的決心》，去年在第75屆康城電影節上勇奪最佳導演，湯唯更在各地橫掃最佳女主角殊榮，包括於韓國青龍獎上成為史上首位華人影后。

最近，湯唯憑《分手的決心》首次踩入出版界，把該片的分鏡本出版成《分手的決心分鏡本》，將朴贊郁的拍攝槪念、分鏡畫師李允鎬及湯唯自己親手韓中翻譯的文字結集成書面世，湯唯聯同朴贊郁為新書來港出席記者會，更罕有地舉行簽書活動。

湯唯開腔否認婚變傳聞。

湯唯開腔否認婚變傳聞。 (陳奕釗攝)

湯唯在昨日活動上接受訪問，她表示著作早在拍攝《分手的決心》時已開始籌備，直言翻譯工作非常長久，笑指要抽出照顧囡囡以外的時間做翻譯，她稱：「每晚湊完女等佢瞓咗之後，有時我先生喺度都好啲，如果我先生有工作，得一個人，個女瞓咗就去翻譯，呢個過程又攰又開心！」湯唯坦言丈夫金泰勇導演是她的最大後盾。新書幾經辛苦終於出版，湯唯表示就讀一年級女兒暫時未有機會看，更笑指：「我梗係會俾一本佢啦，特登俾佢！」又透露女兒在中韓背景下學習語言，中文比較好，韓文亦算是母語，再加上英文，覺得小朋友要用上三種語言是頗辛苦。

湯唯一家三口為遷就女兒目前長居北京，對於有傳她與丈夫分居，湯唯立即否認：「點可能啊！如果我喺呢度，冇我老公喺度、點做到呀？我感謝佢、好多謝佢！」開腔粉碎婚變傳聞。此外，湯唯對上一套演出港片已是2010年作品《月滿軒尼斯》，她希望可以再有機會接拍港產片。

湯唯為新書來港出席記者會，更罕有地舉行簽書活動。 湯唯為新書來港出席記者會，更罕有地舉行簽書活動。 湯唯為新書來港出席記者會，更罕有地舉行簽書活動。 (陳奕釗攝)
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