湯唯嫁韓導9年傳婚變 現身香港親回分居說法

由湯唯主演、朴贊郁執導的韓國攞獎片《分手的決心》，去年在第75屆康城電影節上勇奪最佳導演，湯唯更在各地橫掃最佳女主角殊榮，包括於韓國青龍獎上成為史上首位華人影后。

最近，湯唯憑《分手的決心》首次踩入出版界，把該片的分鏡本出版成《分手的決心—分鏡本》，將朴贊郁的拍攝槪念、分鏡畫師李允鎬及湯唯自己親手韓中翻譯的文字結集成書面世，湯唯聯同朴贊郁為新書來港出席記者會，更罕有地舉行簽書活動。