湯唯The Do Show回應與老公金泰勇婚變傳言 回想當年成為演員全因一場「意外」

日前，湯唯接受鄭裕玲（Do姐）訪問，大談與老公相識經過，表示外界傳言二人離婚純屬流言，不會影響到她們的婚姻關係。訪問中更談及考入中央戲劇學院的經歷以及對香港的印象。

湯唯與老公平日都以英語溝通，指當時與老公認識時成日吵架：「因為我為人比較直接，如果遇到一些我不懂的地方，我會直接衝過去問他，但他只輕輕一句『嗯』，常常都嚇到他。」後來湯唯發現對方是一個很好的傾聽者及朋友，可以幫助她解決生活上問題之餘，更非常了解自己。

湯唯與導演老公金泰勇當年拍攝電影《晚秋》而認識，及後於韓國拍廣告期間重遇並發展成戀人，繼而於2014年結婚、2016年誕下女兒。湯唯一家人長居於北京，早前屢傳出湯唯與老公分居及婚變傳聞，湯唯澄清指老公需要中韓兩邊飛兼顧工作，如果無工作就好想陪住大家。

面對外界指二人離婚之傳言，湯唯回應：「完全不可能發生，不太在乎流言，因為我們的生活過得很開心，每天各自有自己要忙的事，最重要是我們都專注照顧女兒。」例如前陣子湯唯女兒感染肺炎支原體需住院，二人輪流照顧女兒，先由老公金泰勇陪伴女兒到醫院，等湯唯完成工作後再由她接力照顧，老公則離京回到工作處。

湯唯成為演員全因一場意外

是次訪問場地是由湯唯特別挑選，原因是訪問地點及座位皆是湯唯2005年第一次到香港到訪的地方，她表示當時每天都在服務式住宅樓下遊走。

湯唯又表示當年沒有想過做演員，只是因為當時她想報讀的陶瓷班無開班，同時看到附近中央戲劇學院招生，這才令本來改讀導演系的湯唯在畢業之後反而找到拍劇機會，於是開展了她的演藝之路。

湯唯又透露自己喜歡透過語言了解當地文化：「好喜歡香港的節奏，如果你唔講廣東話，其實溝通上係會爭啲，用普通語節奏係無法融入」，又指在香港生活很舒服，很喜歡香港人直來直往的相處模式。

訪問最後更有彩蛋，湯唯笑言曾與女兒講過：「第一位是我爸爸媽媽，第二位是你爸爸，第三位是你」，透露女兒聽到就開始大喊，湯唯則向女兒解釋指因為有一日女兒會離開，將來會有一個好像爸爸的人出現。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈