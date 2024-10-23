湯怡留言欠語氣令人誤會 計劃擴張4分店要招兵買馬

湯怡今日(23日)到尖沙咀出席早餐品牌推廣活動，即場示範囡囡麥QQ最愛吃的燕麥早餐食譜。她表示囡囡非常愛吃東西，所以自己只要有空，便會親自炮製有營養及美味的東西給她。問到囡囡有沒有偏食，她表示不覺女兒有此問題，但有時會用不同方法令她進食。
今個月17日是她的生日，問到當日如何慶祝，湯怡表示老公麥秋成有問她想如何慶祝，而自己只提出想跑步。她說︰「我真係好耐冇出過汗，所以好想去跑步！但你知有囡囡一齊都係輕鬆步，步下影下相好簡單，我已經好開心！」她表示老公日日都要去排舞，但仍專登抽起那天陪她過生日，已經非常開心。
留言欠語氣惹誤會
提到早前她在IG發起「你問我答」的環節，因為一句「最好係唔洗返工都有糧出，對不對」令不少網民指她寸爆回應。她直言「係我衰啦！」並解釋因為文字欠缺語氣，所以引來誤會。她坦言自己都是打工仔，亦有希望天天可以放假的想法。
擴張分店要請長工
她透露有計劃擴張自己的餅店生意，因此希望可以請到長工看鋪，但奈何真的很難請到人。問到會否考慮將薪酬、假期或福利提升，她認為可以商量，但始終工種內容及要求難跟普通文職可相比。問到會否因為難請到員工而打亂了擴張計劃，湯怡表示仍有時間，暫時唯有請兼職彌補人手問題。