湯怡餅店被指質素差 寸爆回應網民建議惹負評

湯怡與麥秋成於2021年奉子成婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」，一家三口不時在社交網放閃，分享甜蜜的親子日常。湯怡除照顧囡囡，又兼顧演藝事業，近年她更投資六位數字創立自家品牌餅店，不過，最近她頻頻在社交網發文招聘全職員工，當網民提出意見時，她卻寸爆回覆。
湯怡日前迎來37歲生日，她貼出多張慶生照，不過有網民就在其帖文下留言投訴她的餅店食物質素差，該網民留言：「Delete咗咪又send lor，跟住你可以再delete then block埋我架！too disappointed。其實點解send 咗 message去你Account餅店 Account都冇人覆嘅？買親啲cookie 由原本你地係放入紙袋，我再返屋企放入膠袋都可以唔夠12個鐘又淋又濕，我都唔係好明點解，講緊我14號金鐘買嘅。」而湯怡則回覆謂：「我只係有張未post姐，當然可以再次留言啊。首先多謝你嘅支持，但我餅店IG係無customer service的，有問題可以whatsapp 59784039，同事返工時會盡快回覆你啊。另外我地建議曲奇餅係密封保存，如果唔係曲奇餅一受潮就會淋了（尤其是香港天氣潮濕又開冷氣）。」其後，亦有不少網民留言指她的曲奇質素差，曾經食到有酸味，又指食物不新鮮。
近日，湯怡在社交網為餅店出PO請人，並與網民大玩「你問我答」，有網民提出善意建議：「如果一個月有8日假，可能會多啲人申請！」不過湯怡未有接受意見，更寸爆回覆：「最好係唔洗返工都有糧出 對不對」。湯怡毫不禮貌的回覆，令網民相當反感，並直斥她：「請人都可以咁串，老闆娘喎，偽人喎」、「求其搵份文職一個月都8日假，仲可以舒服嘆冷氣，咁耐都請唔到人佢應該要檢討。」