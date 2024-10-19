湯怡餅店被指質素差 寸爆回應網民建議惹負評

湯怡日前迎來37歲生日，她貼出多張慶生照，不過有網民就在其帖文下留言投訴她的餅店食物質素差，該網民留言：「Delete咗咪又send lor，跟住你可以再delete then block埋我架！too disappointed。其實點解send 咗 message去你Account餅店 Account都冇人覆嘅？買親啲cookie 由原本你地係放入紙袋，我再返屋企放入膠袋都可以唔夠12個鐘又淋又濕，我都唔係好明點解，講緊我14號金鐘買嘅。」而湯怡則回覆謂：「我只係有張未post姐，當然可以再次留言啊。首先多謝你嘅支持，但我餅店IG係無customer service的，有問題可以whatsapp 59784039，同事返工時會盡快回覆你啊。另外我地建議曲奇餅係密封保存，如果唔係曲奇餅一受潮就會淋了（尤其是香港天氣潮濕又開冷氣）。」其後，亦有不少網民留言指她的曲奇質素差，曾經食到有酸味，又指食物不新鮮。