湯洛雯唔知馬國明讚自己旺夫 期待見到蕭正楠成視帝

馬國明與湯洛雯(靚湯)去年結婚，夫婦二人昨日一齊出席《萬千星輝頒獎典禮2023》，但未有同框機會，馬明不論在台上或是台下提起老婆時，笑得甜絲絲，更讚靚湯非常旺夫。今日湯洛雯首以「馬太」出席活動，更大派利是，當大會贈她「連生貴子」的揮春時，她笑得非常開心。

唔慣被叫馬太

靚湯稱大家叫她做「馬太」時仍不太習慣，有時別人叫她「馬太」時，自己反應不及，笑謂擔心別人以為她沒有禮貌。她表示以往與馬明都有分開派利是，今次是派兩封，所以金額是往年的雙倍，但這些都是開心錢。問到生小朋友的計劃，她表示一切隨緣，自己亦有調理身子。

好好經營社交平台

她表示會籌備團隊拍攝，好好經營自己的社交平台，有意跟大家分享她的keep fit之道。靚湯說︰「我結咗婚之後都唔會鬆懈，上年真係好辛苦，要減20磅，今年我目標係減多5磅，令自己個身形可以結實啲。上年連薯條都唔敢食，今年就可以放鬆少少。其實都有好多網民問我，我都好想開個channel同大家分享，真係儲咗好多經驗！」