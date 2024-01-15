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娛樂
2024-01-15 17:48:58

湯洛雯唔知馬國明讚自己旺夫 期待見到蕭正楠成視帝

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湯洛雯見到連生貴子的揮春時，笑過不停。

馬國明與湯洛雯(靚湯)去年結婚，夫婦二人昨日一齊出席《萬千星輝頒獎典禮2023》，但未有同框機會，馬明不論在台上或是台下提起老婆時，笑得甜絲絲，更讚靚湯非常旺夫。今日湯洛雯首以「馬太」出席活動，更大派利是，當大會贈她「連生貴子」的揮春時，她笑得非常開心。

湯洛雯表示會先享受二人世界，生小朋友就隨緣。

唔慣被叫馬太

靚湯稱大家叫她做「馬太」時仍不太習慣，有時別人叫她「馬太」時，自己反應不及，笑謂擔心別人以為她沒有禮貌。她表示以往與馬明都有分開派利是，今次是派兩封，所以金額是往年的雙倍，但這些都是開心錢。問到生小朋友的計劃，她表示一切隨緣，自己亦有調理身子。

好好經營社交平台

她表示會籌備團隊拍攝，好好經營自己的社交平台，有意跟大家分享她的keep fit之道。靚湯說︰「我結咗婚之後都唔會鬆懈，上年真係好辛苦，要減20磅，今年我目標係減多5磅，令自己個身形可以結實啲。上年連薯條都唔敢食，今年就可以放鬆少少。其實都有好多網民問我，我都好想開個channel同大家分享，真係儲咗好多經驗！」

湯洛雯準備好雙倍利是派俾大家！

大讚馬明身形好

提到馬明昨日讚她旺夫，更指她有眼光為他揀了很好的戰衣，靚湯表示當時去了換衫聽不到對方說甚麼，但很替他高興，更謙稱因為馬明的外形好，所以穿甚麼都好看。問到有沒有幻想過視帝的信封打開時，是馬明的名字，靚湯表示有想過，但自覺老公拿了大馬視帝已經很好，當下在台上只覺得誰的老公拎，也會很開心，「其實5位都好努力，大家都值得拎，今次陳豪拎，我同馬明都戥佢開心，希望嚟近蕭正楠拎，爭佢未拎，我同佢都合作過，佢真係好好同勤力，阿蕭加油呀！」

湯洛雯表示當時得知馬明拎了大馬視帝後，已很安心。

希望公司請去度蜜月

問到會否考慮夫妻檔拍劇，靚湯表示對住馬明會怕羞，因為對方是一個演戲很叻的人，所以暫不考慮，但可以一齊出席活動，亦不介意公司請他們去旅行。她說︰「我哋都未去度蜜月呀！(聽講馬明好忙？)我諗都要年中，但係我又有兩個婚禮喺海外要參加。自己好想睇北極光，但年中又睇唔到，可能要等到下年啦！」

 

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靚湯身形fit到漏。

即睇湯洛雯訪問︰

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