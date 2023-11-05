湯洛雯祝福黃心穎生活開心 預告聖誕前出嫁

湯洛雯(靚湯)與鍾柔美(Yumi)今日(5日)到紅磡出席商場聖誕裝置開幕禮，靚湯在活動上獻唱《說愛你》及《小幸運》，而Yumi就跳唱了兩首自己歌曲《下一個暑假》及《y2k還襯我麼？》。

靚湯下月將會與馬國明在東南亞舉行婚禮，她說︰「我哋啱啱係巴黎影完婚紗相返嚟香港，忙緊揀相，仲同婚禮場地協調緊當日嘅安排，好多細節未定，好似賓客名單、人數、佈置、流程、菜單等，真係好繁瑣！馬明怕煩，多數都要我做決定，估唔到仲辛苦過做嘢，不過都好興奮同期待嘅，仲要連住聖誕、跨年，應該好難忘。」她表示將會在聖誕前夕舉行婚禮，只會招呼80位親友，更講明婚禮的婚紗絕不是性感款式。

希望馬明婚禮獻唱

問到姊妹團成員，她透露由6位朋友組成，包括有中學、大學及娛樂圈的好友，妹妹則擔任伴娘。她表示早前與中學同學去韓國，稍後又要和朱千雪等舉行單身派對。她更隔空向馬明表示希望在婚禮上聽到他唱歌，並謂近日與鄺潔楹跳K-POP減肥，笑謂馬明在《舞動奇跡》表現得很好，但二人未曾一起跳舞。

祝福 黃心穎

談到馬明的舊愛兼昔日好友黃心穎，日前在社交平台晒與「獨角獸」水泡泳照，但相中的獨角獸水泡反轉，引來其他人聯想心穎是借此向靚湯有所暗示，因為靚湯向來喜歡獨角獸。她認為大家各自有生活，看見對方也很開心，大家不用太過敏感，並祝福對方新婚和生活愉快。