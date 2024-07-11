湯洛雯 apm率先感受 奧運氣氛 陪馬明布拉格拍劇順度歐遊

為迎接四年一度法國巴黎奧運會，新鴻基地產旗艦商場 apm，特別聯手南非3D專業插畫師Naydine Bosman，以豐富色彩、融合幾何圖案設計，配合運動及數碼科技概念，打造富有巴黎特色、面積逾3,000平方呎的《潮玩狂熱運動會》大型暑期裝置。剛與丈夫馬國明於峇里島旅行回港的湯洛雯(靚湯)，大讚 apm布置得好有奧運氣氛。

靚湯一到來 apm，即到「霹靂舞街頭Battle大舞台」、「街舞體感遊戲」及「40呎室內巨泳池」感受氣氛。靚湯稱，峇里島之行是參加友人婚禮，她笑稱：「今次係參加大學同學婚禮，老公陪我出席，順便度假。」問她與馬明有否趁機造人，她說：「造人呢啲嘢，順其自然啦，唔使去到邊都造人嘅。」