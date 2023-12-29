源生罪｜曾江遺作演未期癌病患 啟發新人陳紫萱學習消化劇本

曾江與鮑起靜在《源生罪》演夫妻，反映長期病患的負面心理與照顧者的孤立無援。

曾江於去年4月猝逝，電影《源生罪》(Deliverance)是他的遺作之一。曾江演末期癌症患者，需要老伴鮑起靜長期照顧，故事反映長期病患的負面心理與照顧者的孤立無援。演實習醫生的影壇新人陳紫萱與曾江有不少對手戲，憶起對戲的互動，感激前輩教她學會消化劇本。

《源生罪》雲集多位好戲之人包括任達華、曾江、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、吳浣儀等，以及新生代演員陳紫萱和Dear Jane主音Tim(黃天翱)。《源生罪》由荷李活回港新銳導演岑嘉彦與編劇岑尚哲「兄弟班」默契打造。新銳導演岑嘉彦2013年起到美國深造電影製作，並進入華納兄弟及派拉蒙影業等著名片廠實習及參與拍攝，作品有《變種特攻》、《國定殺戮日》及電視劇《變種軍團》等。電影將於明年1月18日在香港公映。