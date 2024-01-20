源生罪｜Tim首演電影帶挈旋律10年後面世 Dear Jane向金像獎原創歌曲進發

Dear Jane成軍20年，今年有望憑《因愛而來》登上金像獎舞台。(陳奕釗攝)

Dear Jane踏入新一年，各成員都有不少新搞作，Jackal與商場一齊合作搞聯乘活動，Tim首度在電影《源生罪》亮相，Howie及Nice就透露Dear Jane正為新專輯籌備。問到他們對新一年的期望，他們表示最近的目標是希望可以登上香港電影金像獎的舞台表演他們的歌曲電影主題曲《因愛而來》，四子一提起入圍可以上台表演時，心情非常興奮，「原來我哋咁多年都未試過，好期待上去表演！」

旋律等足10年終面世 Dear Jane不經不覺出道20年，過去曾為電影唱過主題曲，但並非是他們的創作。今次Tim在《源生罪》扮演女主陳紫萱的未婚夫，碰上導演岑嘉彦與編劇岑尚哲邀請他們創作主題曲，沒想到Howie一首寫在10年前的歌意外可以「重出天日」，亦成為Dear Jane首次為電影作曲兼主唱。Howie︰「其實《因愛而來》已經作咗好耐，一直喺Dear Jane倉庫入面超過10年，但每次都好想出，每次拎返出嚟睇都未係時候。直到阿Tim去拍戲，導演佢哋叫佢整首歌，就覺得係時候拎返呢首歌出嚟！」

因愛而生 Howie稱把歌曲的旋律改了某部份旋律，再重新編曲，當向電影公司推薦時，很開心可以一拍即合。 由於Tim有份參與，於是他找鄭敏幫手譜上歌詞，Tim就︰「因為我哋都有同鄭敏合作過，今次搵佢幫手都係一個緣份。當時同導演傾要咩類型嘅歌，佢有話玩ROCK啲或者怪啲嘅音樂，但我就話《源生罪》係有啲懸疑，但套戲想帶出個訊息係好簡單點維繫一個家庭，係用咩嘅愛去維繫，應該係直接用一首歌講呢件事。最後就係同鄭敏傾成個歌詞。」

內斂家庭都感到愛 提起如何維繫家庭，Nice表示家人都是很傳統，不易把愛宣之於口，「間中會有一句，但係真係好內斂，我自己都係，都好少對住媽咪講一句I love you，攬都可能過時過節，但大家都係感受到個愛。」Jackal自言以往很少跟家人分享工作行程，或交代自己去哪裡，但近十年卻轉變了，「依家我係好主動講我去做啲咩，有時間就會返下屋企，想屋企人安心，以前完全係自己想做咩就做咩，但發現原來自己行前多一步，大家感情會好更多。其實對另一半都係，主動啲，唔好等佢哋開口問先講，唔係到時就出事，哈！」

Dear Jane最相似的一樣是…… Howie自言跟Nice的情況一樣，大家都很內斂，然而依然會感受到大家的愛，他亦很開心Dear Jane各人都很疼愛身邊的人，「我哋4個來自唔同世界，思想都唔同，但有樣嘢相似就係大家都好關心屋企人，雖然未必做出嚟，但大家心入面會有屋企人。」 Tim覺得大家都很像電影提及對家人的愛，不會說太多，「家庭個個都唔同，但一定會去保護家人」。提到他在電影中扮演未婚夫一角，在預告片段見到他一直守候在被催眠的陳紫萱身旁，而負責催眠女主角的是任達華，在片中是扮演她的大哥。Tim大讚華哥非常好人，「始終都係我第一次拍電影，真係好緊張，同華哥對戲真係驚到甩褲，但佢真係好正，佢一停機就會講下笑，同你傾下偈。因為第一次參加大型製作，不過有樣好嘅係有參與拍MV，知道片場有咩要留意。」他直言拍MV輕鬆很多，始終拍電影要顧及對白，自己要揣摩、消化角色。

Dear Jane故事係悶？ 問到Dear Jane其餘成員可會考慮拍電影，其餘三位成員均表示不太習慣對鏡頭演戲，還是玩音樂較好。不過，他們亦笑言如果要找人拍出Dear Jane的故事，內容應該很悶。Howie說︰「我哋冇咩好華麗故事講出嚟，只係幾個人死唔放棄去繼續做同一件事，如果真係有人想睇，可能應該係十幾廿年後，我哋仲係死唔斷氣玩音樂，仲鼓勵到人，嗰個時候可以拍下Dear Jane。」

Dear Jane現最想衝上金像獎舞台親身演繹一次《因愛而來》。