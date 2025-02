溫子仁監製新片《猴》下月上映 改編史提芬京小說呈現超現實血腥死狀 (有片)

《猴》早前於美國舉行試映會,獲當地影評人好評,爛番茄網最高更衝上92分。電影獲大讚具瘋狂娛樂性,沒有多餘的枝節,是近年小說改編電影少見佳作。戲中瘋狂又超現實的血腥場面層出不窮,令電影有力成為恐怖喜劇經典。至於《猴》起用《分歧者》(The Divergent Series)電影系列英國男神Theo James一人分飾兩角,《魔戒》(The Lord of the Rings)電影系列男主角伊利亞活(Elijah Wood )及 Marvel Studios 劇集《變形女俠:律政英雌》( She-Hulk:Attorney At Law )女主角塔提阿娜瑪斯蘭尼(Tatiana Maslany)參演。《猴》故事講述孖生兄弟哈爾和比的父親突然離家出走,音訊全無,決定整理父親的「遺物」,意外發現一隻舊玩具猴子。可是,二人漸漸察覺到猴子伴隨的邪惡詛咒,每當發條轉動,鼓樂聲響起,身邊親近的人就會發生一連串駭人事故,毫無先兆,當場慘死。為了擺脫這場噩夢,兄弟兩人決定摧毀猴子並投井丟棄,之後各自過上新的生活。25年平靜過去了,離奇死亡事故卻又再重現。二人懷疑猴子已重返人世,於是兄弟被迫聯手對抗詛咒,再度踏上一場瘋狂又超現實的死亡之旅。