溫子仁監製新片《猴》下月上映 改編史提芬京小說呈現超現實血腥死狀 (有片)

超自然恐怖喜劇《猴》（The Monkey）本月起在各地陸續開畫，香港亦已定在3月於戲院上映。《猴》改編自恐怖大師史提芬京1980 年短篇小說，由「荷李活鬼王」溫子仁（James Wan）監製，由打破美國近10年恐怖片開畫紀錄的《長腿》（Longlegs）導演奧斯查堅斯（Osgood Perkins）負責執導和編劇。這個史無前例的恐怖鐵三角陣容，把可愛上鏈馬騮玩具變成瘋狂死神，糾纏一對孖生兄弟，只要馬騮手上的鼓棍一揮，就會發生難以預料的駭人事故，讓人慘死當場，震撼畫面拍得住經典鬼片《死神來了》（Final Destination）系列。

《猴》早前於美國舉行試映會，獲當地影評人好評，爛番茄網最高更衝上92分。電影獲大讚具瘋狂娛樂性，沒有多餘的枝節，是近年小說改編電影少見佳作。戲中瘋狂又超現實的血腥場面層出不窮，令電影有力成為恐怖喜劇經典。至於《猴》起用《分歧者》（The Divergent Series）電影系列英國男神Theo James一人分飾兩角，《魔戒》（The Lord of the Rings）電影系列男主角伊利亞活（Elijah Wood ）及 Marvel Studios 劇集《變形女俠：律政英雌》（ She-Hulk：Attorney At Law ）女主角塔提阿娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）參演。《猴》故事講述孖生兄弟哈爾和比的父親突然離家出走，音訊全無，決定整理父親的「遺物」，意外發現一隻舊玩具猴子。可是，二人漸漸察覺到猴子伴隨的邪惡詛咒，每當發條轉動，鼓樂聲響起，身邊親近的人就會發生一連串駭人事故，毫無先兆，當場慘死。為了擺脫這場噩夢，兄弟兩人決定摧毀猴子並投井丟棄，之後各自過上新的生活。25年平靜過去了，離奇死亡事故卻又再重現。二人懷疑猴子已重返人世，於是兄弟被迫聯手對抗詛咒，再度踏上一場瘋狂又超現實的死亡之旅。