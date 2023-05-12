溫拿全新單曲《由始至今》面世 兄弟情緣份不變合體拍MV

溫拿樂隊聚首一堂炮製新作《由始至今》，由譚詠麟與鍾鎮濤共同作曲，再由校長填上歌詞，記下歷年來的心跡；最後兩段副歌的歌詞，更巧妙地加入溫拿不同經典作品的歌名，有《溫拿狂想曲》、《Sha La La La》、《追趕跑跳碰》、《千載不變》等等。歌曲尾段部份，更加入色士風演繹經典金曲《友誼萬歲》的旋律，彭健新都話：「最尾段色士風攞命呀！」

營地拍MV

溫拿五虎齊人拍《由始至今》MV，特意挑選新界一個營地取景，原來五虎一路以來都未試過如此放鬆去玩，放下工作繃緊的心情。製作團隊更為他們準備樂器及音響系統，讓五位大男孩野外夾Band過足癮，他們興奮說：「以前圍住個營火，攞支木結他唱下就有，露營夾band真係第一次呀！」早前因疫情關係，雖然溫拿的工作進度有所影響，不過他們沒有停下腳步，期間已創作了多首歌曲準備面世。而首發新歌《由始至今》由校長與B哥哥合寫，兩位相當有默契，有次校長到B哥哥家中作客，說起要籌備新歌，很自然地B哥哥拿起結他，校長哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞，鍾鎮濤說：「本身有諗過搵人寫歌詞，但係寫溫拿冇人夠我哋熟！」《由始至今》就此成形。