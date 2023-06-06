溫拿成軍50年告別個唱盼搞巡演 譚詠麟預告囝囝回港睇騷

由鍾鎮濤(阿B)、譚詠麟(譚校長)、葉智強、彭健新及陳友組成的溫拿樂隊，自1973年成軍至今50年。溫拿將於8月6至10日在紅館舉行告別演唱會，是次演唱會名為《溫拿情不變˙說再見 Farewell with LOVE 演唱會》。這個是溫拿第九次紅館演唱會，5位成員希望趁著仍然精力充沛壯壯健健的好狀態下，跟樂迷開一個Farewell 派對。
溫拿今日舉行記招，陳友因為早前在赤柱busking中暑加上感冒而缺席，但他仍不忘拍片多謝大家的支持。4位成員更在記招上即席獻唱為演唱會熱身。
歌單有排選
問到為何溫拿決定在成軍50年宣布告別，譚校長稱溫拿陪伴香港人成長，除了各成員仍健在外，因為歌迷的年齡層面很廣，所以在這個時間搞個別個唱，好讓一眾歌迷可以回憶溫拿過去50周年的珍貴回憶。問到誰最眼淺，彭健新估是阿B率先灑淚，但因為是告別騷，相信屆時所有成員都會眼濕濕。至於演唱會籌備情況，譚校長表示每人都挑選了15首歌，但演出時間有限，明天會與團隊進行一次篩選。
鍾懿返港做嘉賓
阿B透露屆時囡囡鍾懿將會從外地返港任嘉賓，而譚校長被問到囝囝譚曉風會否上台一齊jam歌，他就表示不會，指囝囝不是圈中人，但會回港睇騷。他們坦言希望可以搞巡唱，到大陸及東南亞演出，現在洽談當中。問到溫拿日後可會再合體，他們表示若為慈善便會合體演出。