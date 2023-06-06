溫拿成軍50年告別個唱盼搞巡演 譚詠麟預告囝囝回港睇騷

由鍾鎮濤(阿B)、譚詠麟(譚校長)、葉智強、彭健新及陳友組成的溫拿樂隊，自1973年成軍至今50年。溫拿將於8月6至10日在紅館舉行告別演唱會，是次演唱會名為《溫拿情不變˙說再見 Farewell with LOVE 演唱會》。這個是溫拿第九次紅館演唱會，5位成員希望趁著仍然精力充沛壯壯健健的好狀態下，跟樂迷開一個Farewell 派對。

溫拿今日舉行記招，陳友因為早前在赤柱busking中暑加上感冒而缺席，但他仍不忘拍片多謝大家的支持。4位成員更在記招上即席獻唱為演唱會熱身。